شاهد بالصور : لحظة تتويج لاعب المنتخب القطري المعز علي بجائزة أفضل هداف….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حصل اللاعب القطري المعز علي السوداني الاصل على جائز افضل هداف في كأس اسيا المقام بالامارات العربية المتحدة . وكان المعز علي قد كسر القرم القياسي بـ(9) اهداف متفوق على اللاعب الايراني علي دايي الذي احزر 8 اهداف .

وقد حصل اللاعب على جائزة 30 الف دولار مقدمة من شركة تايوتا.