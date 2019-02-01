جوبا تدفع 10 ألف برميل من النفط الخام يومياً للشركات الصينية مقابل إنشاء الطرق

شهاب محمد - الخرطوم - نفط

الخليج 365 :

قالت حكومة جنوب السودان أنها ستدفع 10 ألف برميل من نفطها الخام يومياً للشركات الصينية مقابل إنشاء عدد من الطرق في جميع أنحاء البلاد.

وقالت نائبة وزير الإعلام ليليان ألبينو أكول أكول، في تصريح للصحفيين الجمعة ، إن مجلس وزراء الحكومة صادق في جلسته الدورية برئاسة سلفاكير، على تقرير وزير البترول بشأن النفط الخام الذي ستدفعه الحكومة للشركات الصينية لتشييد الطرق في البلاد.

وأبانت البينو، أن الحكومة ستدفع 10 الف برميل من النفط الخام يومياً للشركات الصينية عبر بنك الصادرات والواردات الصيني، كاشفة ان الحكومة ستوقع على إثنين من العقودات في شهر فبراير الحالي مع هذه الشركات.

وكشفت البينو، عن توجيهات من الرئيس سلفاكير، لوزير النفط إزيكيل لول، ووزيري المالية والعدل، لإتخاذ الإجراءات اللأزمة لتنفيذ المشاريع التنموية. هذا ولم تكشف الحكومة عن الفترة الزمنية لدفع النفط الخام للشركات الصينية مقابل تشييد الطرق.

وفي شهر سبتمبر العام الماضي، وقع الرئيس سلفاكير على مذكرة تفاهم مع الشركات الصينية على ان تتم التعاملات مع هذه الشركات الصينية في جميع عمليات البنية التحتية مقابل النفط الخام، بسبب الفساد المالي في البلاد.