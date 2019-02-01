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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*امس في بلاد المليون شهيد وريناهم حاجه
*الجزائريون قربوا يقولوا لينا بلادي سهول بلادي جروف
*ماكانوا فاهمين اي شى
*وهذا هو عهدنا بهم وعهدهم بنا
*كلمتكم
*قلت ليكم اولادنا قدرها
*مهما كانت الظروف
*والزولفاني لم يفاجئني عندما امتدحه المعلق
*لاني عارفو شااااطر وبعرف شغلو كويس
*وصدق المعلق حينما قال ان الزولفاني يعلم ماذا يريد
*واضيف للمعلق ان الزولفاني يعمل لما يريد
*ويحقق مايريد
*خمسة الف دولار شهرية
*تنتج كل هذا الابداع
*شكل المريخ في الانضباط التكتيكي والخططي حير المريخاب قبل الآخرين
*الزول الشاقي شعرو ده بي حقو
*وفي بطولة العرب لو قابلنا ابولهب بعرف الله واحد
*بنسي ليك اللاتي والعزة
*هبل زاتو حايقول اني آمنت بالله رب العالمين
*ولولا الاصابة اللعينه التي حرمتنا العقرب وتيري
*لاكتملت خطة الزولفاني باداء يشبه اداء منتخب قطر
*نفس الشغل والزون دفنس والضغط بالعدد قبل الجسد ونقل الهجمة لمهاجم قوي وسريع
* وظهور لاعب قادم من الخلف من كتائب الظل
*ثم هدف
*ولكن
*الركون لهذه النتيجة يضر بنا
*يجب ان ننساها
*نخليها في بلد المليون شهيد
*ونجي نستعد في بلادي سهول بلادي حقول
*لنتأهل من القلعة الحمراء باهداف زي المطر
*شكرا
*شكرا الجهاز الفني فردا فردا
*بالذات مدرب الحراس الذي انتج لنا ابو عشرين جديد
*انتج لنا ابو مليارين عديل كده
*عشرين شنو
*هي العشرين بتسوي شنو
*شكرا الاولاد ولدا ولدا
*شكرا لثقتنا بانفسنا
*شكرا لاحساسي الذي لم يخب
*ومن قبل ومن بعد
*شكرا جزيلا ربنا
*ايها الناس
*بالامس وقبل المباراة جمعتنا جلسة رائعة في حرم وكرم الحبيب كابو
*ضمتنا جلسة ريد نستنا دنيا الناس
*كابو والاحبه ميزو وعطاف ومعاوية الجاك وشخصي الطويل
*المريخ جميل
*ايها الناس
*نعزي انفسنا قبل الحبيب عوض عيد في رحيل والدته
*الف رحمة تنزل عليها
*وعليكم بالصبر الجميل اخي عوض عيد سفير المريخ لدي الجزائر
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*كان شفت ياوالينا
*كترة القيدومات بتبيخ العرس
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال غيروا السؤال وكت صعبت الاجابة عليكم
والي لقاء
سلك
كانت هذه تفاصيل خبر لو قابلنا ابو لهب في بطولة العرب يعرف الله واحد.. بقلم بابكر سلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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