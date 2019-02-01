السر: الاتفاق مع الشركة الفلبينية ألاَّ يضار أياً من عمال الموانئ

أكد وزير النقل حاتم السر أن الدولة آلت على نفسها ألاَّ يضار أيا من عمال هيئة الموانئ البحرية إثر الاتفاق الذي تم بين جمهورية السودان والشركة الفلبينية حول إدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء بوتسودان، مبينا أن الاتفاقية ستخدم السودان وستحدث نقلة كبيرة في تطوير العمل بالميناء.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها لبورتسودان على رأس وفد ضم دكتور جلال الدين شيلا وكيل وزارة النقل والتنمية العمرانية والأستاذ عمر فرج الله وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والسيد نور الهادي الفكي نائب المدير العام ورئيس اللجنة الفنية والسيد نادر محمد أحمد والسيد معتصم عثمان عضوي اللجنة الفنية.

وقال السر إن الزيارة أتت بتكليف من رئيس مجلس الوزراء معتز موسى في إطار اهتمام المركز بهيئة الموانئ البحرية باعتبارها مؤسسة قومية استراتيجية، مجددا أن الحكومة التزمت بالحفاظ على حقوق العاملين.

وتناول السر خطوات التفاوض حول الاتفاقية والتي قال إنها بدأت من العام 2016م، مضيفا أن الاتفاقية تمت بشفافية تامة وهي كتاب مفتوح وما تزال من أجل إكسابها مرونة استيعاب أية تفاصيل جديدة، قائلا (إن العقد لم ولن يؤثر على السيادة الوطنية بل يخدم السودان و إنسانه).

وأكد حاتمبحسب وكالة السودان للانباء أن معتز أكد حرصه على استقرار العاملين وحقوقهم، قائلا “إن الحكومة قطعت على نفسها عهدا بالالتزام بالحفاظ على حقوق العاملين”، مؤكدا أن الشركة الفلبينية أبدت مرونة في هذا الشأن، داعيا إلى عدم الالتفات لما يثار حول الاتفاقية من بعض الجهات مستغلة الظروف الآنية بالبلاد .

وأكد حاتم أن المشروعات الاستثمارية بالبلاد عائدها للإنسان أولا وأخيرا، مضيفا أن حقوق المواطن والعامل السوداني دعا إليها ايضا الحوار الوطني.

الخرطوم(أخبار الخليج 365) .