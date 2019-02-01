الأمن بالنيل الأبيض يضبط جازولين وعملات أجنبية

تمكن جهاز الأمن والمخابرات الوطني بولاية النيل الأبيض من ضبط ثلاث شاحنات محملة بكميات كبيرة من الوقود تقدر بـ ١٠٣ برميل جازولين بغرض تهريبها، بالإضافة لعملات أجنبية منها ( ٦٥٥١٤ ) ريالا سعوديا و ( ٢٥٩٣) دولارا و مليار جنيه سوداني. ووقفت لجنة أمن الولاية برئاسة والي ولاية النيل الأبيض الدكتور أبوالقاسم الأمين بركة على المضبوطات برئاسة جهاز الأمن الوطني والمخابرات بكوستي صباح اليوم.

وامتدح والي ولاية النيل الأبيض في ( تصريحات صحفية ) جهود جهاز الأمن والمخابرات الوطني والأجهزة الأمنية الأخرى في ضبط كل المخالفات التي تشكل مهددا لأمن واستقرار الوطن المواطن. وأكد أن لجنة الأمن بالولاية ستظل حارسة وواعية ومدركة لدورها لضبط كل المتلاعبين بالأمن الاقتصادي ومعاش الناس ومن يسعون لتخريب الاقتصاد القومي، ودعا جهاز الأمن والمخابرات الوطني للتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع الضرورية خاصة الوقود والدقيق .

وفي ذات السياق أكد العميد أمن راض الله العباس مدير جهاز الأمن و المخابرات الوطني بولاية النيل الأبيض قدرة الجهاز من خلال آلياته وعناصره على حماية الوطن من الاختراقات والتجاوزات التي تتم في الاقتصاد الوطني والتعامل مع الذين يتاجرون في السلع الضرورية بطرق غير شرعية خاصة سلعتي الدقيق والوقود.

وقال بحسب – سونا – إن الكميات التي تم ضبطها تكشف مدى حرص الجهاز ومتابعته لحماية معاش الناس وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى أن الكميات التي تقوم الحكومة بتوفيرها من هذه السلع كافية لولا تدخل المتاجرين بها ، وتوعد راض الله بردع كل الذين يسعون لصناعة الأزمات ومتابعتهم عن قرب، وأبان أن الذين تم ضبطهم سيقدمون لمحاكمات عادلة ونزيهة.

وبدوره ثمن الأستاذ محمد آدم سعيد رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الدور الكبير لأفراد جهاز الأمن في حماية السلع الأساسية للمواطن، وأكد أن المجلس التشريعي سيعمل على إصدار مزيد التشريعات الخاصة بحماية السلع الضرورية والحفاظ على الاقتصاد القومي.

الخرطوم(أخبار الخليج 365) .