هيئة الموانئ البحرية :نسعى للتطوير والمواكبة

ثمن دكتور عبد الحفيظ صالح المدير العام لهيئة الموانئ البحرية دور منسوبي الهيئة وكفاءتهم وأدوارهم الوطنية التي ظلوا يؤدونها باقتدار، داعيا لأهمية إحسان إدارة التغيير حفاظا على مكتسبات الدولة، لافتا إلى أن الساحل البحري الكبير الذي يحظى به السودان والذي قال:(إنهم يسعون للارتقاء به وتوسيعه وتحقيق المواكبة ليستوعب عمالة أخرى وليس الاستغناء عن أحد).

وقال عبد الحفيظ إن منسوبي الهيئة لعبوا دورا مهما في مراحل توقيع الاتفاقية مع الشركة الفلبينية وذلك عبر الحوار مع الشركات الأخرى فقد اكتسبوا خبرة تمكنهم ليكونوا الجسم الرقابي من داخل الهيئة للاتفاقية وأن يظلوا عين الدولة الساهرة لتسير الاتفاقية وفق ما خطط لها ويتم إنفاذها بالصورة المثلى، مشيرا إلى أن قانون السلطة المينائية والذي تمت إجازته يعد إضافة كبيرة وأصبح سندا للعاملين.

وأوضح أنهم ينطلقون من تجربة هذه الاتفاقية إلى تأسيس الموانئ الأخرى بأحدث المواصفات العالمية في مجال الموانئ الأمر الذي يتطلب جهودا كبيرة .

وأضاف عبد الحفيظ بحسب وكالة السودان للانباء أن مجال اقتصاديات النقل والبحار محتاج لوقفات، مضيفا أن لإعادة الهيكلة جانب مهم يحتاج إنفاذه لهدوء وترتيب لاستصحاب آخرين لمعالجة الأمور ذات الصلة بتوسيع المفاهيم على مائدة الحوار، مبينا حاجة البلاد لاستقطاب فرص بحرية تمثل عوائدها دخول للسودان، قائلا إن الخدمات الموسعة التي يطمحون لتحصيلها قريبا تحتاج كوادر إضافية تعطيها مساحات لإدارة الساحل السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .