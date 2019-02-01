مشروعات التنمية والاعمار بشمال دارفور تسير بخطي ثابتة نحو افاق ارحب

جهود حثيثة بذلتها حكومة شمال دارفور بقيادة الأستاذ /الشريف محمد عباد نحو تعزيز عملية الامن والاستقرار التي تعد صمام الامان في تحقيق التنمية المستدامة حيث شرعت في تنفيذ مشروعات في عدد من المجالات ابتدأ بمحلية الفاشر التي حظيت بحصة مقدرة من ميزانية البرامج والاداء لدعم مشروعات محلية الفاشر الطموحة والخاص بتطوير وتجميل مدينة الفاشر و مشروع الفاشر الاخضر باستزراع ما يقارب 100الف شجرة حول المدينة وعلي طول طريق الانقاذ الغربي وسفلتت الشوارع الدخلية باضافة بناء جنبات الطرق بالانترلوك و بدأ فعلياً دلك من خلال تدشين انتاج مصنع البلوكات والكربستون بالوحدة الهندسية بادارة مشروع درء اثار الجفاف والتصحر اليوم هذا ووقف صباح اليوم والي الوالي الأستاذ //الشريف يرافقه وزير البني التحتية والتنمية العمرانية ومعتمد محلية الفاشر وعدد من القيادات التنفيذية أعضاء حكومة الولاية ومدراء الوزارات والوحدات الحكومية علي سير العمل الجاري في مشروعات التنمية والاعمار التي شملت الطريق الدائري حول جامعة الفاشر والابحاث الزراعية مروراً بالمخططات السكنية الاستثمارية الجديدة غرب مدينة الفاشر كما تفقد الوالي وفده سير العمل في اعادة تاهيل شبكات المياه القديمة والمتعطلة وتاهيلبها حيث وقف الوالي علي بداية ضخ مياه الفاشر في محطة حي ام شجيرة اليوم هذا و تنقسم المشروعات منها خدمية وتنموية لاسيما المياه والصحة والتعليم والطرق ومباني مسجد الفاشر العتيق والفكي سليمان ومواقع استثمارية وسياحية وثقافية ورياضية بالولاية ‘‘ هذا قام والي الولاية امس بوضع حجر الأساس لمسرح الفاشر الجديد بالمجمع الثقافي والتي تضم مكتية ثقافية ادبية كبري بها اكثر من 5الف كتاب و تبرع الوالي باضافة الف كتاب حتي تكتمل لتصبح من اكبر واضخم المكتبات بغرب السوادن ‘‘

ثمة بشريات اخري ومشاريع طموحة تزين اجواء الولاية في مقبل الايام القليلة القادمة كشف عنها والي الولاية قد يتضح جليا ابان الزيارة المرتقبة للسيد رئيس الجمهورية المشير البشير الي الولاية خلال الأيام المقبلة ‘‘ وتمضي حكومة الولاية قدما نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في العديد من المجالات بدعم مبادارت المؤسسات والمسؤولين بالولاية الرامية الي تطوير وتنمية الولاية اجتماعياً واقتصادياً وسياسيا ‘‘ الي ذلك شرعت الولاية الان بالمراقبة والمتابعة الصيقة لانفاذ جميع المشروعات ابتدا من مشروعات محلية الفاشر ووصولا إلى المحليات الاخري ‘‘ عبر برمجة تشغيلية محكمة وضعتها لتطوير مداخل مدينة الفاشر تشمل شارع المطار والميناء البري الجديد فضلا ان هناك اضافات كبيرة في الطرق بمدينة الفاشر يتجاوز ال 30 كيلو متر سيتم تنفيذها في خلال الايام النقبلة. الي جانب زيادة الامداد الكهربائي وامداد المياه وتطوير الخدمات الصحية وتاهيل المواقع الأثرية والسياحية ضمن مشروعات الولاية التنموية التي اصبحت تلوح في الافق لتصبح ولاية شمال دارفور جاذبة للسياحة والاستثمار والاستقرار والتطور المنشود لانسان الولاية .