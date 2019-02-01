مصممة الأزياء السوداني ولاء مجدي تطالب قناة سودانية24 بحذف أعمالها و تحذرها بالقضاء

مع استمرار التحذيرات والانسحابات من قناة سودانية24 ، كتبت مصممة وعارضة الازياء السودانية ، ولاء مجدي عبر حسابها بفيسبوك تحذيراً للقناة تطالبها فيه بحذف جميع المواد المسجلة لها وعدم اعادة نشرها مرة اخرى .

وقالت ولا ء: ﺍﻧﺎ ولاء مجدي ﺍﻃﺎﻟﺐ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻗﻨﺎﺓ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ 24 ﺑﺤﺬﻑ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻋﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺷﻞ ﻣﻴﺪﻳﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﻣﺮﺓ ﺍﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺘﻬﺎ . ﻭ ﺍﻻ ﺳﻮﻑ ﺍﺿﻄﺮ ﻟﻤﻘﺎﺿﺎﺗﻬﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ

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