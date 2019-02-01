والي الخرطوم يؤكد اهتمامه ودعمه للشباب والرياضة

أعرب الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين والي ولاية الخرطوم عن اهتمامه الكبير بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة، معلناً عن دعمه ومساندته غير المحدودة لخطط وبرامج الشباب والرياضة.

جاء ذلك خلال زيارته وضمن طوافه الميداني الراتب أمس على المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمحلية بحري، رافقه خلال الزيارة الأمين العام للحكومة ومدير المكتب التنفيذي.

ووجه الحسين المجلس الأعلى للشباب والرياضة في ولايته باستيعاب طاقات الشباب وزيادة الجرعة البرامجية والمناشط الخاصة بالشباب وابتكار مناشط جديدة ورعاية بطولات رياضية ورياضات ذهنية وثقافية. وأوضح الوالي اهتمامه بكل الفرق الرياضية في الولاية وكذلك المناشط الرياضية التي تقام في ولايته، وقد ثمن في السياق عودة فريق الموردة للدرجة الممتازة، ووصف الوالي تاريخها بالناصع وبأنها أهل للحفاوة. واستمع الوالي إلى تنوير ضافٍ قدمه الوزير اليسع صديق التاج رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية. وأوضح اليسع أن للمجلس إسهامات رياضية مقدرة ورصيد فني وإداري كبير فبينما تتقدّم الولاية في إنجاز عدد كبير من مشروعات البنى التحتية والإستادات والملاعب ودعم الأندية فهي أيضا تحقق عددا من البطولات و الكؤوس والميداليات الخارجية. وأكد التاج أن الولاية حاليا بها 600 ملعب خماسيات بعضها مملوكة للمجلس والآخر للمحليات والبعض الآخر للأفراد مما يدل على حراك كبير أسهم فيه المجلس بشكل واضح. وعن التدريب التخصصى لفعاليات المجلس و التدريب الخارجي أوضح التاج أن للجنة الأولمبية مساهمات كبيرة وقد استفاد المجلس من فرص التدريب الخارجي لديها ونتاج ذلك أن الولاية وفرقها قد أحرزت عددا من الكأسات والميداليات في عدد من المنافسات ودرع البطولة العربية نموذجا وهي بذلك تحتضن 6 كؤوس 136ميدالية مختلفة. وفي ختام الزيارة فقد توجه الوالي إلى المدينة الرياضية بكوبر والتي تقدم العمل فيها كثيرا وقد تقدم الوالي بجزيل الشكر لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الذي يقوم بتمويل جزء من الإنشاء في إطار المسؤولية المجتمعية ببناء المدن والإستادات وملاعب الخماسيات بعدد من مدن الجريفات والصحافات وكوبر.

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