الناتو يؤيد قرار واشنطن تعليق التزاماتها بمعاهدة الصواريخ مع روسيا

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الجمعة، تأييده الكامل لقرار واشنطن تعليق التزاماتها بمعاهدة الصواريخ متوسطة المدى مع روسيا. ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف قوله، فى كلمته خلال لقاء "الخماسى النووي" بالعاصمة الصينية "بكين"، إن موسكو تدعو الناتو لإنقاذ معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى"



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