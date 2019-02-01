وزير النقل:الاتفاق ألاَّ يضار أياً من عمال الموانئ

أكد وزير النقل حاتم السر أن الدولة آلت على نفسها ألاَّ يضار أيا من عمال هيئة الموانئ البحرية إثر الاتفاق الذي تم بين جمهورية السودان والشركة الفلبينية حول إدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء بوتسودان، مبينا أن الاتفاقية ستخدم السودان وستحدث نقلة كبيرة في تطوير العمل بالميناء.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها لبورتسودان على رأس وفد ضم دكتور جلال الدين شيلا وكيل وزارة النقل والتنمية العمرانية والأستاذ عمر فرج الله وكيل وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي والسيد نور الهادي الفكي نائب المدير العام ورئيس اللجنة الفنية والسيد نادر محمد أحمد والسيد معتصم عثمان عضوي اللجنة الفنية.