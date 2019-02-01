الأهلي المصري يعلن قائمته لمواجهة سيمبا التنزاني

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق للدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية اليوم الجمعة؛ استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها مساء غدٍ السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت قائمة الأهلي الظهور الأول لرامي ربيعة ومحمود وحيد بعدما تم قيد الثنائي في الساعات الماضية بقائمة المارد الاحمر الإفريقية.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي :

حراسة المرمى :شريف إكرامي ومحمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني وأيمن أشرف وسعد سمير ورامي ربيعة وعلي معلول ومحمود وحيد.

خط الوسط : حسام عاشور وهشام محمد، وعمرو السولية وكريم نيدفيد وحسين الشحات وأحمد حمودي ومحمد شريف وناصر ماهر.

والهجوم : صلاح محسن وجونيور أجايي.