مقتل 20 على الأقل خلال غارات لسرقة الماشية بجنوب السودان

ذكر مسئول محلي، اليوم الجمعة، أن 20 شخصا قُتلوا خلال غارات على معسكر لتربية الماشية ومركز للشرطة في جنوب السودان.

وقال وزير الإعلام في ولاية البحيرات الشرقية تابان أبيل أجوك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الهجمات وقعت في الولاية أمس الأول والليلة الماضية، ويُعتقد أن مسلحين من ولاية البحيرات الغربية المجاورة نفذوها.

وأضاف أن الغزاة هاجموا أولًا مركز شرطة في بلدة يرول مساء الأربعاء الماضي، مما أسفر عن مقتل ثلاثة رجال شرطة.

وتابع أنهم عادوا إلى بلدة يرول أمس الخميس، حيث قتلوا شرطيا آخر و16 مدنيا، الكثير منهم نساء وأطفال وشباب، في محاولة لسرقة الماشية.

وذكر: "لقد أكدنا مقتل 20 شخصا" واصفا الهجوم بأنه "بربري".

وتقع غارات سرقة الماشية منذ قرون في الدولة الواقعة شرق إفريقيا، وأحيانا ما يتم خطف الأطفال خلال الغارات ليتم استخدامهم في الاسترقاق المنزلي.