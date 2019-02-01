رئاسة الجمهورية تحتسب اللواء "م" حسن حمدين

تحتسب رئاسة الجمهورية عند الله تعالى اللواء "م" حسن حمدين أحد قيادات العمل السياسي الذي لبي نداء ربه اليوم بالخرطوم بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء وإسهامات جليلة في مسيرة العمل التنظيمي والوطني والمجتمعي في شتي المجالات.

ورئاسة الجمهورية إذ تنعيه، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله قبولا حسنا مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم أهله وأسرته وزملائه الصبر وحسن العزاء “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

شغل الفقيد عدداً من المناصب الدستورية والسياسية بالبلاد من بينها واليا لولايتي سنار وغرب دارفور ، بجانب عضويته في المجلس الوطني ورئاسته لعدد من لجانه ،كما شارك في العديد من المؤتمرات القطاعية والتنظيمية التي تهدف الى إرساء النظام السياسي بالبلاد ، ويعد احد المؤسسين للمؤتمر الوطني وتولى منصب اول أمين عام له في العام 1993م ، فضلاَ عن اسهاماته المتعددة في مجال العمل العام والمجتمعي.