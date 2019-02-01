الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

بث مباشر.. نهائي كأس أمم آسيا 2019

0 نشر
0 0 تبليغ

اخبار الخليج 365 365/ كانت المرحلة الثانية بعدها بسنوات، وتم فيها بناء صالة للتزلع على الجليد بلغت مساحتها 6 آلاف متر، كما تم بناء مقر للهيئة العامة للشباب والرياضية، ومقر للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وأماكن للهيئات المسئولة عن إدارة الملعب، وفي عام 1999 تم بناء صالة خاصة للبولينج، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فكانت في 2009 وتم فيها إنشاء مجمع ملاعب تنس.

يتسع ملعب مدينة زايد لحوالي 43 ألف مشجع، وسبق له استضافة أحداث هامة في عالم كرة القدم، أبرزها كأس الخليج العربي 3 مراتٍ أعوام 1982 و1994 و2007، وكأس آسيا 1996، ونهائي كأس العالم للأندية 3 مرات أعوام 2009 و2010 و2018.

لن تكون مباراة النهائي الأولى في كأس آسيا التي تقام على هذا الملعب، فقد شهد إقامة 7 مبارياتٍ من قبل 5 منهم في دور المجموعات وواحدة في دور الـ16 وأخرى في ربع النهائي.

Watch live video from ftyum456 on www.twitch.tv

كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر.. نهائي كأس أمم آسيا 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى