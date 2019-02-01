بث مباشر.. نهائي كأس أمم آسيا 2019

اخبار الخليج 365 365/ كانت المرحلة الثانية بعدها بسنوات، وتم فيها بناء صالة للتزلع على الجليد بلغت مساحتها 6 آلاف متر، كما تم بناء مقر للهيئة العامة للشباب والرياضية، ومقر للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وأماكن للهيئات المسئولة عن إدارة الملعب، وفي عام 1999

تم بناء صالة خاصة للبولينج، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فكانت في 2009 وتم فيها إنشاء مجمع ملاعب تنس.

يتسع ملعب مدينة زايد الرياضية لحوالي 43 ألف مشجع، وسبق له استضافة أحداث هامة في عالم كرة القدم، أبرزها كأس الخليج العربي 3 مراتٍ أعوام 1982 و1994 و2007، وكأس آسيا 1996، ونهائي كأس العالم للأندية 3 مرات أعوام 2009 و2010 و2018.

لن تكون مباراة النهائي الأولى في كأس آسيا التي تقام على هذا الملعب، فقد شهد إقامة 7 مبارياتٍ من قبل 5 منهم في دور المجموعات وواحدة في دور الـ16 وأخرى في ربع النهائي.



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