عاجل.. تردد القنوات الناقلة لنهائي كأس أمم آسيا بين اليابان وقطر

اخبار الخليج 365 365/ أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية عن مفاجئة لمشاهديها في الدول العربية وهي إذاعة مباراة قطر واليابان في نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2019 عبر قناة beIN SPORTSالمفتوحة.

وستكون مباراة نهائي كأس أمم آسيا بين منتخبي اليابان وقطر مذاعة عبر قناتي beIN SPORTS MAX 1 HD وbeIN SPORTS MAX 2 HD، بالإضافة إلى قناتي الكأس إكسترا القطرية 1و2.

تردد قناة bein sports المفتوحة الناقلة لمباراة قطر واليابان هو 12723 أفقي على قمر النايل سات، 11566 أفقي على قمر سهيل سات، تردد قناة الكأس المفتوحة الناقلة لمباراة قطر واليابان هو 11919 أفقي على قمر النايل سات.

وتنطلق مباراة قطر واليابان في نهائي كأس أمم آسيا 2019، على ملعب مدينة زايد الرياضية وذلك يوم غدٍ الجمعة في تمام الساعة الـ4:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ5:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ6:00 بتوقيت الإمارات.

يُعتبر منتخب اليابان هو البطل التاريخي لكأس آسيا، حيث حصل عليه 4 مراتٍ من قبل أي أكثر من أي منتخب آخر، ويأتي خلفه الأخضر السعودي وإيران بثلاثة كؤوس لكلٍ منهما، أما كوريا الجنوبية في الوحيدة التي فازت به مرتين.

ويبلغ مجموع جوائز كأس آسيا 14.8 مليون دولار أمريكي، وسيحصل كل فريق يشارك في البطولة على مبلغ 200 ألف دولار، فيما سيتقاضى الفريقان الخاسران في نصف النهائي مبلغ مليون دولار لكلٍ منهما، وتبلغ جائزة المركز الثاني المادية 3 ملايين دولار، أما الجائزة الكبرى الخاصة بالبطل فهي 5 ملايين دولار.

