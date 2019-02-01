الطاهر التوم : عندما عجز المتظاهرون عن إسقاط البشير تحولوا لإسقاطي و سودانية24

قال الطاهر حسن التوم المدير العام لقناة سودانية24 ، بأن الحملة ضد سودانية 24 تعبر عن فشل المتظاهرين في تغيير النظام وتحولهم لأهداف بديلة تمثلت في الهجوم على القناة .

وكتب قائلاً عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : كتبت مجيبا صديقي الذي سألني عن دوافع الحملة علي وعلى سودانية ٢٤ قلت ( ان الفشل في الزحف نحو القصر تحول لتمجيد تظاهرة في شارع الاربعين ؛ وان الفشل في اسقاط البشير والانقاذ تحول لاسقاط الطاهر التوم وسودانية ٢٤…عندما تعجز عن تحقيق هدفك المعلن اصنع لك هدفا تعويضيا وتوهم الانتصار

