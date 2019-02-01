نقص في الحليب بدار المايقوما للأطفال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت مصادر مطلعة، أن دار المايقوما التي تأوي الأطفال فاقدي السند في السودان، تعاني من نقص حليب الأطفال.

وكشفت مصادر مقربة من الدار، أن الكمية المُقدمة إليهم لم تُعد تكفي حاجة الدار، خاصةً للأطفال الخُدج الذين يحصلون على (سيملاك نيوشر) وذكرت أن الجهات المختصة وعدت برفع تقرير لزيادة مبلغ شراء لبن وحليب الأطفال.

وسبق أن تحدثت طبيبات في دار المايقوما في العام الماضي عن حاجة الدار لحليب الأطفال حيث تم زيادته إلا أن النقص عاد من جديد.

ويأوي دار المايقوما عدد من الأطفال فاقدي السند.