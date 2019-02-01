مجلس الوزراء القومي يجيز خطة لتشغيل 160 ألف شاب وشابة

الجريدة / أقر الامين العام للجهاز القومي لتشغيل الخريجين الهادي بخيت، بوجود اشكالات أدت إلى توقف مشروعات الخريجين، وأبرزها قضية الضمانات.

وكشف الأمين العام أن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة معتز موسى، الذي انعقد بمقر المجلس أمس، حسم مشكلة الضمانات، في وقت أعلن وزير العمل والإصلاح الإداري بحر إدريس ابو قردة، اجازة مجلس الوزراء القومي خطة لتشغيل الشباب تستوعب حوالي 160 ألف شاب وشابة خلال العام الجاري.

وأكد الامين العام لتشغيل الخريجين الهادي بخيت في تصريحات صحفية أمس، أن وثيقة التأمين أصبحت أحدى الضمانات التي ستحل مشكلة الضامن التي أعاقت مشروعات تشغيل الخريجين، وقال (ضمان الخريج لم يعد بشيك من طرف آخر عقب توقيع اتفاقية مع شركات التأمين ومحفظة تمويل المشروعات الفردية والجماعية للخريجين).

وتوقع بخيت أن تساهم الخطة في فتح أفق وصفه بالكبير لأعداد مقدرة من الخريجين، وأبان أن الاجتماع وقف على معوقات أخرى – لم يكشف عنها -، واستدرك (لكن قريباً ستعالج)، ووصف الجلسة بالتاريخية.

ومن جانبه أوضح وزير العمل والإصلاح الإداري بحر إدريس أبو قردة، أن الخطة التي أجازها مجلس الوزراء القومي تأتي في سياق خطة الوزارة للتنمية البشرية بناءً على توجيهات رئيس الوزراء والتي شدد فيها على ضرورة تشغيل الشباب بشكل واسع على المستوى القومي والولايات.

وأبان وزير العمل أن اعداد الخطة تم بمشاركة كافة الجهات التي لها علاقة بتشغيل الشباب الخريجين، والمتمثلة في الجهاز القومي لتشغيل الخريجين ووزارتي الزراعة والرعاية الاجتماعية وبعض منظمات المجتمع المدني.

وأكد أبو قردة متابعة الخطة عبر لجنة تنسيقية عليا برئاسة رئيس الوزراء وينوب عنه وزير العمل ومحافظ البنك المركزي، وأشار إلى أنه ستتم المتابعة بصورة ميدانية ودقيقة، وذكر (سوف يتم تقييمها خلال الربع الأول من العام)، ولفت الى أن هناك العديد من الاجراءات التي يجب أن تتخذ خلال المرحلة القادمة، وتعهد بأن تكون العملية بشفافية وعادلة للمركز والولايات.

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