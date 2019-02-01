مفاجاءة .. برشلونه سيزور البرنابيو مرتين في اقل من اسبوع

بعد قرعة نصف نهائي كاس ملك اسبانيا التي اجريت اليوم ’ واسفرت عن مفاجاءة من العيار الثقيل حيث اوقعت العملاقين برشلونة و ريال مدريد في نزالين جديدين .

والجديد في الامر هذه المره ان البارشا خلال اربعة ايام فقط سيزور البرنابيو مرتين الاولي في اياب نصف كاس الملك حيث من المتوقع ان تكون المباراة في يوم 27 فبراير والثانية في الليغا يوم 2 مارس .

وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 سيكون علي النادي الملكي الاخذ بثاره بعد الهزيمة في اخر كلاسيكو امام البرشا بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف .

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .