كشف ملابسات تاخر صرف زيادة المرتبات

حمل مدير ديوان شؤون الخدمة المدنية احمد علي عبدالرحمن الوحدات الحكومية مسئولية تاخر صرف زيادة المرتبات للعاملين في شهر يناير، مشيرا الي أن هناك عدد من المؤسسات لم تسارع الي ارسال كشوفاتها للمصادقة عليها حتى الآن بينما سلمت 70 وحدة حكومية فقط الكشوفات الخاصة بها.
واوضح عبدالرحمن بحسب وكالة السودان للنباء ان الديوان شرع في اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالزيادة من اول يناير بجانب تخصيص غرفة خاصة بها تعمل علي مدار 12 ساعة في اليوم، واكد ان اي وحدة لم تكمل اجراءات التصديقات لا يمكن لمنسوبيها ان يتحصلوا علي علاوة يناير.
وتابع مدير ديوان شؤون الخدمة المدنية ان المالية رصدت المبالغ المخصصة للزيادة، لكنها في انتظار التصاديق، وقال ان وزارة المالية استفسرت الديوان حول اسباب تاخر الوحدات الحكومية في صرف العلاوة .
الخرطوم(أخبار الخليج 365).
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