قالت مصادر مطلعة، أن دار المايقوما التي تأوي الأطفال فاقدي السند في السودان، تعاني من نقص حليب الأطفال.
وكشفت مصادر مقربة من الدار، أن الكمية المُقدمة إليهم لم تُعد تكفي حاجة الدار، خاصةً للأطفال الخُدج الذين يحصلون على (سيملاك نيوشر) وذكرت أن الجهات المختصة وعدت برفع تقرير لزيادة مبلغ شراء لبن وحليب الأطفال.
وسبق أن تحدثت طبيبات في دار المايقوما في العام الماضي عن حاجة الدار لحليب الأطفال حيث تم زيادته إلا أن النقص عاد من جديد.
ويأوي دار المايقوما عدد من الأطفال فاقدي السند.
كانت هذه تفاصيل خبر المايقوما تعاني من نقص حليب الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.