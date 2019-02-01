و بحسب “المركز السوداني للخدمات الصحفية” أمس، قال تقرير بعنوان “تقييم الخطر العالمي” الصادر عن مدير مكتب رئيس الاستخبارات الأمريكي (CIA)، في 29 من يناير الجاري، والذى رصدته (SMC) أنه “على الرغم من أن الحكومة السودانية تواجه ظروفًا اقتصادية صعبة لكن مع ذلك ملتزمة بمواصلة تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تريد شطب اسمها من قائمة الإرهاب”.
وأشار التقرير كذلك ان السودان” عزز علاقاته مع الشركاء الآخرين بما في ذلك روسيا وتركيا، في إطار جهود لتنويع علاقاته لتحسين أوضاعه الاقتصادية”.
ويشار إلى أن تقرير “تقييم الخطر العالمي” يصدر سنويًّا ويغطي كافة دول العالم من حيث التهديدات
كانت هذه تفاصيل خبر السودان مستمر في الانخراط لتحسين العلاقات مع واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.