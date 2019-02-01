مواجهات نارية في نصف نهائي بطولة كأس إسبانيا

ستقام مباريات الذهاب لنصف النهائي في 6 فبراير المقبل، بينما لقاءات الإياب ستقام يوم 27 من الشهر ذاته.

وكان ريال مدريد قد وصل لهذا الدور بعد تخطي عقبة جيرونا، بينما تأهل برشلونة بعد ريمونتادا قوية أمام إشبيلية.

وتوج فريق برشلونة بلقب بطولة كأس ملك إسبانيا الأخيرة في الموسم الماضي.