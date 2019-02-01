روسيا لا تعترف بـ"جوايدو" رئيسًا لفنزويلا

اخبار الخليج 365 365/ قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف اليوم الجمعة، إن موسكو لم تتلق أي رسائل من زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو، الذي قال إنه أرسل خطابًا إلى روسيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لم نتلق بعد أي رسائل. وحين نتلقى أي رسالة سننظر فيها".
وأضاف أن روسيا لا تعترف بجوايدو رئيسًا لفنزويلا.
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