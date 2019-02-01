سوايرز: أتمني الاعتزال في برشلونة

اخبار الخليج 365 365/ أبدى الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني، رغبته في الاستمرار لفترة طويلة مع النادي الكتالوني.

وقال سواريز في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو: "سعيد للغاية في برشلونة، أريد البقاء هنا لكن لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل".

وأضاف "نشعر بالسعادة والراحة مع المدرب إرنستو فالفيردي، اللاعبون يثقون فيه وهو يستمتع معنا، نحن سعداء بطريقة إدارته للفريق، هو في وضع صعب لأنه ليس من السهل التعايش مع عدد كبير من النجوم".

وعن جوردي ألبا، أوضح "سيكون من الرائع توقيعه على عقد جديد، لأنه قيمة فنية كبيرة بالنسبة لنا".

وتابع "فرينكي دي يونج، الذي سينضم لنا في الصيف المقبل، لاعب عظيم ويتمتع بموهبة مميزة، سعيد بقدومه إلى برشلونة، أما زميله ماتياس دي ليخت يجب عليه مواصلة التعلم في أياكس ثم يتخذ القرار المناسب".

وعن ماكسي جوميز، مهاجم سيلتا فيجو، علق "هو لاعب مميز وطموح، لقد تحسن كثيرًا منذ انتقاله إلى الليجا، تحدثت معه ونقلت له بعض الخبرات، لكن يجب عليه ألا يغير من طريقة لعبه".

ونوه "ما أعلمه عن ليون الفرنسي، منافس برشلونة في ثمن نهائي دوري الأبطال، أنه يلعب بطريقة 3-5-2، من الممكن أن نتحدث مع نيمار نجم باريس سان جيرمان، ليخبرنا عن نقاط ضعف وقوة المنافس".

وأتم "أساند نيمار لأن إصابته كبيرة للغاية، سأكون سعيدًا حال عودته من جديد لصفوف برشلونة في الصيف المقبل".