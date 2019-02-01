كواليس الإفراج عن "معتقلي التظاهرات" في السودان (تقرير)

في الأيام الأخيرة، أعلنت وزارة الإعلام السودانية أن مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني أصدر قرارا بإطلاق سراح جميع المعتقلين خلال التظاهرات الأخيرة المناهضة للحكومة، التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر.

وصرحت الوزارة "أصدر مدير جهاز الأمن والمخابرات قرارا بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة".

أطلق جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، سراح 186 شاباً تم اعتقالهم في الاحتجاجات الأخيرة، بمبادرة من المدير العام للأمن السوداني الفريق أول صلاح قوش، وذلك عقب زيارته للمعتقلين ظهر اليوم بمقر اعتقالهم بسجن الهدي غربي مدينة أم درمان شمال غرب مركز العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال اللواء حسان في تصريحات صحفية بحسب صحيفة "آخر لحظة" إن مدير الأمن السوداني أجرى حواراً مع الشباب المعتقلين ظهر اليوم بمقر اعتقالهم، توصلوا من خلاله لتفاهمات حول الأسباب التي دعت الشباب للتظاهر، وأفضى الاجتماع لتكوين لجنة من الشباب المعتقلين لبحث القضايا التي دعت للتظاهر والسعي لحلها عبر النقاش والحوار.

و قال أبي عز الدين عوض، المتحدث السابق باسم الرئاسة السودانية، إن الخطوة التي قام بها مدير جهاز الأمن والمخابرات، صلاح قوش، هي خطوة شجاعة تنم عن وعي عالي، وعن ثقة جهاز الأمن في نفسه.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة في اتصال مع "سبوتنيك"، حاول البعض التشكيك في دوافع الخطوة معتبرين إياها استجابة لضغط من أمريكا لاعتقال أحد حاملي جنسيتها، ولكن هذا زعم خاطئ، لأن زوجة السوداني الأمريكي ذكرت بنفسها في لقاء تلفزيوني أن السفارة الأمريكية في الخرطوم لا تعلم إذا كان زوجها معتقلا أو لا.

وتابع عز الدين، من ناحية أخرى، فإن السودان لم يحدث أن قام بالتدخل في الشؤون الداخلية لأمريكا، حين واجهت حالات من العنف في عدد من المدن والولايات، ولم يطلب من أمريكا أن توقف استخدام العنف في مواجهة المتظاهرين في عدة حالات، ولم يطلب إطلاق سراح معتقلي السجون الأمريكية داخل وخارج أراضيها، أو يطلب عدم استخدام وسائل التعذيب مع من قامت باعتقالهم من قرى ومدن خارج الأراضي الأمريكية، ولذلك لا أتوقع أن تتدخل أمريكا في الشؤون الداخلية للسودان، كما أن هذه ليست أول دفعة يتم إطلاق سراحها عقب المظاهرات.

وأشار عز الدين إلى أن خطوة إطلاق السراح الآن تمت لعدد كبير من المعتقلين، وليست لجميع الموقوفين، فقد كشف مثلا الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية النيل الأبيض، عن صدور أحكام تتفاوت بين السجن والغرامة لعدد ممن استغلوا المظاهرات للقيام بإتلاف وإضرار بالمباني وتهديد للسلامة العامة.

و أكدت وزارة الداخلية إن إطلاق سراح المعتقلين يؤكد سلامة وحُسن نية الحكومة، في وقت كشفت فيه عن هدوء الأحوال الأمنية بأنحاء البلاد كافة.

وأكد موسي محمد علي مادبو وزير الدولة بالداخلية لـ(smc) عدم تفريطهم في أمن وإستقرار البلاد وتسليمها للعملاء والمُندسّين أو أي جهة أخري كانت، مشيراً إلي جاهزيتهم لأي تداعيات تسعى إلي إنزلاق البلاد، مشيداً بتعاون القوات النظامية في حفظ أمن وإستقرار وحماية ممتلكات الوطن.

وأكد مادبو أن الحكومة مستمرة في معالجة الأوضاع الإقتصادية من أجل تخفيف العبء علي المواطنين.