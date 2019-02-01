موجيريني: ناقشنا إضافة أشخاص جدد لقائمة العقوبات على فنزويلا

اخبار الخليج 365 365/ أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، أنها ناقشت مع وزراء الخارجية لدول الاتحاد إمكانية إضافة أسماء جديدة على قائمة العقوبات ضد فنزويلا.

وقالت موجيريني، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي ببوخارست: "وناقشنا مع الوزراء احتمالية إضافة أسماء أشخاص على قائمة العقوبات"، وشددت أن العقوبات لا تستهدف عامة الشعب الفنزويلي قائلة إن "للعقوبات أساس قانوني".

يذكر بأن الاتحاد الأوروبي كان قد اعترف بجوايدو كرئيس مؤقت للبلاد، بالإضافة لاعتراف عدد من الدول به كرئيس وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والأرجنتين.

وكان الرئيس نيكولاس مادورو قد وصف جوايديو بأنه "دمية واشنطن"، في وقت أعلنت فيه روسيا عن طريق وزير الخارجية سيرغي لافروف، على استعدادها في إقامة حوار بين الرئيس الشرعي والمعارض.