وكتب مازن تامر قائلاً: لظروف عائلية و شخصية ما بقدر ادخل الفيسبوك كل يوم و اتابع ولكن الليلة دخلتا لقيت زميلي و صديقي حاتم التاج رفدوا و اقفو و ليه؟ عشان قال الله يرحم الشهداء وًيصبر اهلهم!!!!!
ياخ انتو جادين يا ناس سودانية ٢٤ و صحبي و صديقي عمار ابو شيبة خلى القناة و قدم استقالتو راجل ود رجال انا عن نفسي اخر يوم طلعتا في شاشة سودانية ٢٤ العزيزة على قلبي يوم ١٢/١٠/٢٠١٨ و طلعتا براه السودان من تاريخو ولكن اليوم اعلن انفصالي التام الادبي و الاخلاقي خارج سودانية ستظل القناة شامخة و الادارة و المتطفلين هيهربو بعد نجاح الثورة بأذن الله و ستعود سودانية ٢٤ الي الشعب السوداني من تاني
#تسقط_بس
كانت هذه تفاصيل خبر مازن تامر يستقيل من سودانية24 ..المتطفلين والادارة حيهربوا بعد نجاح الثورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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