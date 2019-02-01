السودان يستعيد هدوءه بـ«إصلاحات البشير».. وإطلاق سراح المعتقلين

عادت الأوضاع فى السودان إلى الهدوء، عقب إعلان الرئيس عمر البشير حزمة قرارات وخطوات إصلاحية فى مجال التنمية الاقتصادية، فضلاً عن تكثيف التحرك لدعم تمكين الشباب، وإعلانه 2019 عاماً للشباب، تُنفذ الدولة خلاله مشروعات جديدة لخلق مزيد من الاستقرار والتميز للشباب، فيما أعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطنى بالسودان إطلاق سراح جميع المعتقلين خلال الأحداث الأخيرة.

وجددت القوات المسلحة السودانية حرصها على الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين، وصيانة أرواحهم وحماية ممتلكاتهم، مؤكدة جاهزيتها للتصدى لكل أشكال التآمر والمحاولات التى تستهدف الأمن، وقال وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، أمس، إن القوات المسلحة تعى تماماً كل المخططات التى تم إعدادها لاستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة ضد أمن البلاد.

وواصل الرئيس السودانى جولاته بالولايات السودانية، اليوم، حيث زار ولاية «كسلا»، وأعلن منها فتح حدود بلاده مع إريتريا، مشيراً إلى صمود «كسلا» فى وجه التمرد، وإفشال أهلها للمؤامرات التى حاولت النَّيل من استقرار الولاية، مشدداً على أن تغيير الحكم لا يتم عبر «الواتساب والفيس بوك» وإنما بصندوق الانتخابات، وأن القرار بيد الشعب السودانى فى انتخابات 2020، فيما أعلنت الأحزاب والقوى السياسية بولاية «كسلا» مساندتها لرئيس الجمهورية كمرشح لانتخابات 2020.

من جانبه، أكد الباحث فى الشأن الأفريقى بمركز الأهرام للدراسات السياسية أحمد عسكر، لـ«الوطن»، أن تحسُّن العلاقات بين القاهرة والخرطوم ارتقى بمستوى التعاون الأمنى، فضلاً عن دعم التبادل التجارى والمشروعات المشتركة، فيما قال الباحث فى الأمن الإقليمى الدكتور أحمد أبوزيد، إن البلدين تجاوزا الملفات الخلافية وركَّزا على تطوير العلاقات بما يصل إلى تحقيق تطلعات شعبَى وادى النيل.