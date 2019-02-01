أمريكا تهدد تركيا

اخبار الخليج 365 365/ قال مسؤول أمريكي بارز، الخميس، إن الولايات المتحدة تراقب التجارة بين تركيا وفنزويلا وستتخذ إجراء إذا وجدت أن أي عقوبات قد خُرقت.

ومن المنتظر أن يجري مساعد وزير الخزانة الأمريكي مارشال بيلنجسلي محادثات في أنقرة الجمعة مع الحكومة التركية.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن "زيارة بيلنجسلي كان مخططاً لها أصلاً أن تناقش العقوبات الأمريكية على إيران، التي تصدر الغاز إلى جارتها تركيا، لكن من المرجح أن تتناول أيضا مسائل تتعلق بفنزويلا".

وأضاف المسؤول قائلاً "نحن ندرس طبيعة النشاط التجاري بين تركيا وفنزويلا وإذا توصلنا إلى أن هناك خرقاً لعقوباتنا، فمن البديهي أن نتخذ إجراء".

ويساند الرئيس التركي رجب طيب اردوغان نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو واتصل به هاتفياً الأسبوع الماضي ليعبر عن دعمه بعد أن ساندت واشنطن زعيم المعارضة خوان جوايدو كرئيس مؤقت للبلاد.

وقال المسؤول الأمريكي إن "واشنطن تشعر بخيبة أمل أن تواصل تركيا دعم مادورو".

وأضاف قائلا "تحدثنا إلى الأتراك مثلما تحدثنا إلى عدد كبير من الحكومات حول العالم... وطلبنا منهم أن ينضموا إلينا في الاعتراف بعدم شرعية نظام مادور، حتى الآن، هم لم يردوا إيجابياً على تلك المحادثة".

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