المريخ يعود بتعادل ثمين من المولودية

فرض المريخ التعادل السلبي على مضيفه، مولودية الجزائر، اليوم الخميس، في ذهاب دور الثمانية، من كأس زايد للأندية العربية الأبطال. وأهدر عبد الرحمن بورديم، ركلة جزاء لمولودية الجزائر، في الدقيقة 56. كما ألغى الحكم هدفا للمولودية، في الدقيقة 73.
وجاءت المباراة شبه خالية من الفرص الحقيقية للتهديف، في الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، حاول مولودية الجزائر نقل الخطر إلى مرمى منافسه، وسيطر بالفعل على مجريات اللعب.
لكن محمد سويبع، وسفيان بن دبكة، وعبد الرحمن حشود، أهدروا أهدافا محققة، في الدقائق 84 و90 و95، على الترتيب.
وتأجل حسم التأهل إلى مباراة الإياب، التي ستجرى يوم 16 فبراير المقبل، بمدينة أم درمان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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