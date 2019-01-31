المريخ السوداني يفرض التعادل السلبي على مولودية الجزائر بذهاب دور الـ8 لكأس زايد

فرض المريخ السوداني التعادل السلبي على مضيفه مولودية الجزائر في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، في ذهاب دور الثمانية من مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال العربية لكرة القدم.

وأهدر عبدالرحمن بورديم ركلة جزاء لمولودية الجزائر في الدقيقة 56، كما ألغى الحكم هدفًا للمولودية في الدقيقة .73

وجاءت المباراة خالية من الفرص الحقيقية للتهديف، خاصة في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، حاول مولودية الجزائر نقل الخطر إلى مرمى منافسه، وسيطر بالفعل على مجريات اللعب، لكن محمد سويبع، وسفيان بن دبكة، وعبدالرحمن حشود، أهدروا أهدافًا محققة في الدقائق 84 و90 والخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع على الترتيب.

وتأجل حسم التأهل إلى مباراة الإياب، التي ستجرى يوم 16 فبراير المقبل بمدينة أم درمان، حيث يكفي المولودية التعادل الإيجابي بأي نتيجة للمرور إلى الدور قبل النهائي، فيما يتعين على المريخ الفوز بأي نتيجة من أجل الاستمرار في المسابقة.