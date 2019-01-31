نيوكاسل يتعاقد مع لاعب أتالانتا الأمريكي

اخبار الخليج 365 365// تعاقد فريق نيوكاسل يونايتد مع اللاعب الباراجواياني الدولي ميخيل ألميرون لاعب فريق أتالانتا يونايتد الأمريكي ،اليوم الخميس في آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية، في صفقة يتوقع أن تكون قياسية للنادي المنافس بالدوري الانجليزي.

ووقع ألميرون صاحب الـ24 عامًا مقابل مبلغ من المال لم يتم الكشف عنه، غير أن تقارير إعلامية أشارت إلى أن الصفقة كلفت نيوكاسل أكثر من 16 مليون جنيه استرليني (21 مليون دولار)، وهو نفس المبلغ الذي دفعه نيوكاسل لضم مايكل أوين عام 2005.

وبلغت مدة التعاقد مع ألميرون خمسة أعوام ونصف العام، ليظل لاعب الوسط المهاجم الباراجواياني، مدافعا عن ألوان الريق الانجليزي حتى يونيو عام 2024.

وقال ألميرون للموقع الألكتروني الرسمي لنيوكاسل "التنافس في بطولة الدوري الانجليزي يبدو قويا للغاية. نيوكاسل ناد عريق، وكان (المدرب) رافاييل بينيتيز سببا رئيسيا لتواجدي هنا الآن".

أوضح ألميرون "أعتقد أنها مسؤولية كبيرة. إنه أمر جميل بالنسبة لي، وسوف أحاول تقديم أفضل ما عندي لكي اكون اهلا لثقة مسؤولي النادي في".

كما أعلن نيوكاسل تعاقده مع أنطونيو باريكا، جناح منتخب إيطاليا للشباب (تحت 21 عاما) السابق، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، قادما من موناكو الفرنسي.

كان نادي أرسنال الإنجليزي استعار لاعب الوسط دينيس سواريز، من نادي برشلونة الإسباني حتى نهاية الموسم.

وضمن النادي الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي خيار شراء اللاعب.

كان الإسباني سواريزصاحب الـ25 عامًا مدد في وقت سابق، عقده مع النادي المتصدر جدول الدوري الإسباني حتى عام 2021.

وكان سواريز الذي فاز مع منتخب بلاده تحت 19 عاما ببطولة أوروبا في عام 2012، شارك حتى الآن في ثماني لقاءات فقط مع برشلونة في الدوري الإسباني.

وسبق لسواريز أن تعاقد مع فريق مانشستر سيتي في الفترة بين 2011 حتى 2013، لكنه لم يشارك في أي مباراة في الدوري الإنجليزي في تلك الفترة.

ولعب سواريز تحت قيادة أوناي إيمري مدرب أرسنال الحالي، حينما كان يلعب في فريق أشبيلية الإسباني موسم 2014 / 2015، حيث ساهم في فوز الفريق الأندلسي ببطولة الدوري الأوروبي آنذاك.

وصرح إيمري للموقع الألكتروني الرسمي لأرسنال "إننا سعداء للغاية بانضمام دينيس سواريز لنا. إنه لاعب نعرفه جيدا وسبق لي العمل معه في أشبيلية. إنه يقدم لنا الكفاءة والخيارات في العديد من المواقف الهجومية المختلفة، لذا سيكون قادرا على مساعدة الفريق".

من جانبه، أعلن وولفرهامبتون الانجليزي تعاقده بشكل نهائي مع الدولي الإسباني جوني اوتو جناح فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

ولم يكشف وولفرهامبتون عن قيمة الصفقة، ولكن وسائل إعلام قدرتها بنحو 18 مليون جنيه استرليني (65ر23 مليون دولار).

وانضم أوتو صاحب الـ24 عامًا إلى صفوف وولفرهامبتون على سبيل الإعارة قبل أن يضمه الفريق بشكل نهائي بعد ظهوره بشكل جيد هذا الموسم، حيث لعب 22 مباراة مع الفريق الانجليزي، الذي انضم إليه في الصيف الماضي.

وتبلغ مدة التعاقد مع أوتو، الذي نال المشاركة الدولية الأولى مع منتخب إسبانيا مؤخرا، حتى عام 2023.

وقال أوتو لموقع وولفرهامبتون الألكتروني "الحقيقة إنني لم أجد صعوبة في اتخاذ قراري بالاستمرار مع الفريق".

أشار اللاعب الإسباني "إنهم يعاملونني بشكل جيد للغاية. فهناك فريق عمل مذهل وزملائي في الفريق رائعون والجماهير عظيمة. إنه ناد كبير ويسعدني جدا أن أتواجد هنا".