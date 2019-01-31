الجيش الليبي يسيطر على "غدوة" جنوب سبها

أكدت غرفة عمليات الكرامة، عن نجاح طلائع الجيش الليبي بدخول منطقة غدوة جنوب سبها، مساء الخميس.

وقالت، خلال بيان لها إن "الجيش سيبدأ في التمركز في الغدوة وتطهيرها والانتقال إلى ما بعدها، وذلك لأجل تأمين أهلنا في تلك المناطق وتوفير كافة الخدمات لهم، إضافة إلى دحر العصابات الإجرامية وكل من تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا وكرامة مواطنيها أو سيادة أراضينا" بحسب ما افادت صحيفة "المتوسط الليبية".