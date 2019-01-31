النيل الأبيض تضبط مخلفات وتوقف مرتبات (٧٠٩) عاملاً

أعلن وزير المالية والاقتصاد والقوي العاملة بالنيل الابيض، عبدالقادر الخير، إيقاف مرتبات (٧٠٩) عاملا لوجود مخالفات بملفاتهم، وكشف عن وجود نقص في إجراءات اكثر من ١٢ الف ملف لعاملين في الخدمة العامة بالولاية.

ونوه الخير خلال ترؤوسه الخميس اجتماع اللجنة العليا لحوسبة مرتبات العاملين بالولاية العاملين، الي انه قد تم تكوين لجان فرعية بكل المحليات والوزارات لاكمال نقص الملفات.

وأشار الي اكمال اللجنة لاكثر من ٦ ألف ملف، وتابع" اللجنة منحت فرصة لنواقص المستندات لمدة شهر تنتهي في الثامن والعشرين من فبراير المقبل"، مبيناً ان مشروع حوسبة مرتبات قطع شوطاً كبيراً.

وناشد الخير اصحاب الملفات الناقصة للاسراع في تكملة المستندات المطلوبة وتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة كل عامل لم يكمل مستنداته وأكد أنه سيتم ايقاف مرتبه بنهاية شهر فبراير القادم.