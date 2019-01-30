ضابط يستقيل من القوات المسلحة السودانية رافضا قتل المتظاهرين

كتب ضابط سوداني يتبع لهيئة الاستخبارات العسكرية ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، كتب بيان استقالته من القوات المسلحة السودانية وذلك بسبب الاحتجاجات الاخيرة و قتل المتظاهرين .

وكتب الملازم أول محمد راشد محمد قائلاً :

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علي اشرف خلق الله اجمعين

اما بعد: أنا الملازم اول مهندس محمد راشد محمد البشير وبصفتي ضابطا بالجيش السوداني وبكامل قواي العقلية والبدنية اقدم استقالتي عن العمل بالقوات المسلحة و اقدم اعتذاري للشعب السوداني الكريم ولكل مواطن سوداني حر اراد ان يعيش كريما وحرا واخص اسر الذين اغتالتهم ايدي الظلم في التظاهرات والاحتجاجات الاخيرة التي كنا نعترضها بحسب مفهومنا بحرمة الخروج على الامام الحاكم. ولكن مانراه من ظلم واهانة واضهاد وقتل لأبناء شعبنا الكريم حال دون استمرارنا في خدمة القوات المسلحة.

فاليوم اتقدم باستقالتي ولن اعاود العمل بالقوات المسلحة طالما ان هنالك ظلمة يسيطرون علي كافة أجهزتها و تحركاتها وتنقلاتها. وقياداتها التي تلزم الصمت نسبة لضغوطات واقعة عليهم من الذين لا يريدون تسليم هذه السلطة خوفا من محاسبتهم… فارواح الشعب السوداني انقى واطهر من ارواحكم.

كنا نكتب وندافع عن الحاكم امتثالا لامر الشرع ولكن اليوم نخشى ان نكتب حرفا واحدا ندافع فيه عن الحاكم ونحاسب عليه يوم لاينفع رائدا ولا نقيب.

ياااامن تأمرون بقتل المتظاهرين…

اتقوا الله في اولادكم وامهاتكم……

يااامن تطيعون ولاة اموركم في معصية الله عز وجل…

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اتقوا الله فيهم… فوالله دعوة مظلوم ترمي بكم في جهنم…

ووالله دعوة والدة قتيل تطيح بكم في نار جهنم سبعين خريفا..

احذروا غضب الله… وتالله لسوف تسألون عما كنتم تفعلون..

ووالله اني سأشهد على ما فعلتم وما رأيت من ظلم وقتل …

اللهم اني قد بلغت فاشهد…

اللهم انهم ارادوا الحياة الكريمة فانصرهم… اللهم انهم شعب متحد ضد الظلم فانصره… اللهم انهم جندك ولهم المنصورون … اللهم انا نعلم ان هنالك الكثير من زملائنا بالقوات النظامية لا يمثلهم هذا الظلم والقتل ولكنهم غير قادرون علي تحريك سااااكن فاهدهم وازل هذا الطغيان .. اللهم اقدر لبلادنا الخير حيث كان وانصرنا علي من عادانا ووفقنا لما هو خير لنا في عاجل امرنا واجله… اللهم اني اشهدك برسالتي هذه لكافة ضباط وافراد القوات النظامية ببلادنا وسائر بلاد المسلمين واذكرهم بأن الظلم ظلمات يوم القيامة.

اللهم اني قد بلغت فأشهد.