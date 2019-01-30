تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الإنتباهة * إطلاق سراح معتقلي الإجتجاجات * توجيه بعدم ملاحقة المتظاهرين في الشوارع الجانبية والأحياء * المتعافي رئيساً لمجلس بنك الثروة الحيوانية * زواج أسطوري لسكرتيرة سلفاكير صحيفة مصادر * وزير الثقافة: بكيت لأن (نهار) إستجاب للضغط * توجيهات بعدم تعقب المحتجين داخل الأزقة والمنازل * الافراج عن جميه معتقلي الاحتجاجات صحيفة التيار * إنجلاء أزمة الميناء الجنوبي للحاويات * النيابة توجه بعدم تعقب المتظاهرين داخل الأزقة والمنازل * للمرة الثالثة.. تلف كميات ضخمة من الذرة في القضارف * واشنطن تعلن مطلوبات حذف أسم السودان من قائمة الإرهاب صحيفة السوداني * سفير القاهرة: مصر ضد أستنساخ ربيع عربي بالسودان * الملك سلمان: ندعم أمن وإستقرار الخرطوم * قرار بإطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات Advertisements صحيفة المجهر * جهاز الأمن يعلن إطلاق سراح المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة * نشر (50) من وكلاء النيابات لمصاحبة الشركة أثناء تفريق التجمعات صحيفة آخر لحظة * قوش يجري حواراً مع الشاب المحتجين * الملك سلمان: أمن السودان أمن للمملكة * إتهامات لبنك شهير في التلاعب بأموال الدواء صحيفة الرأي العام * الأمن يفرج عن المعتقلين المشاركين في الإجتجاجات * مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان يؤكد دعمه للسودان في مواجهة التحديات الإقتصادية صحيفة الدار * كيف أحبطت سلطات السجن الإتحادي كوبر محاولة هروب المتهم الليبي في قضية شقة شمبات * الشرطة تعد بكشف غموض مقتل رجل الأعمال محمد حاج الطيب بشرق النيل * المحكمة العليا تسحب ملف قضية العسيلات * الحكم بالإعدام شنقاً على النظامي المدان بقتل الشابة صفاء عبدالحميد ببورتسودان * شاهد من الهند يرجئ محاكمة المتهم بقتل صلاح كتيبة * اليوم لطلاب الشهادتين: أمتحانا الرياضيات للأساس وامتحان اللغة الإنجليزية الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 30 يناير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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