التش: العلاقة القوية بين اللاعبين ساهمت في تجاوز المعاناة المادية

أجرت فضائية أبوظبي اللقاء الحصري لبطولة زايد للأندية العربية حواراً شيقاً مع نجم الوسط المريخ وصانع ألعابه محمد حامد التش تحدث خلالها بدايته مع كرة القدم وإنتقاله للخرطوم الوطني والصراع الشهير بين المريخ والهلال على الظفر بخدماته .

مبيناً أنه فضل أن يلعب في صفوف الفرقة الحمراء مستفيداً من نصائح من سبقوه من زملائه للعب في المريخ مشيراً الى أن اختياره كان صائباً، لافتاً الى إنه لم يجد صعوبات في التأقلم على الأجواء في القلعة الحمراء مشيداً بالدعم الكبير الذي وجده من الجماهير .

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التي رأى أن فريقه قادر على تجاوز تجاوز عقبة المولودية وذكر أن فريقه برهن على قدرته الكبيرة في تجاوز أفضل الأندية معتبراً أن المباراة صعبة للغاية عطفاً على قوة الجزائر والأجواء التي ستقابلهم من برودة عالية غير أنه عاد وأكد أنهم قادرون على التعامل مع مثل هذه الظروف .

وتحدث التش وبحسب صحيفة الصدى عن العلاقة القوية التي تربط لاعبي المريخ مشيراً الى أنهم على قلب رجل واحد ويتعاملون كأسرة مترابطة ما ساعدهم كثيراً على تجاوز المعاناة المالية والمشاكل التي تحيط بالنادي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)