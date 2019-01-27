الامن يضبط شبكة تجسس تعمل لصالح جهات أجنبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ضبطت السلطات الأمنية في الخرطوم شبكة تتجسس على البلاد لصالح جهات أجنبية.

وقالت صحيفة السوداني الصادرة اليوم”الأحد” إن السلطات الأمنية رصدت معلومات تشير إلى نشاط أفراد الشبكة في التجسس والتخابر على البلاد لصالح جهات أجنبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات كلفّت فريقًا لمراقبة المتهمين ميدانيًا وألقى القبض عليهم، وكشفت عن أن أفراد الشبكة ينشطون في رفع تقارير سرية، وأن السلطات قيّدت ضدهم بلاغات بنيابة أمن الدولة.

السوداني