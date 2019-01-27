"اخبار الخليج 365 365"، ترصد أهم عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة في الخرطوم اليوم الاحد

ركزت الصحف السياسية السودانية الصادرة في الخرطوم صباح يوم الأحد 27 يناير 2019، زيارة الرئيس عمر البشير المرتقبة إلى مصر، وانسحاب وزير ونواب من الحكومة والبرلمان.

وفيما يلي أبرز العناوين:

أخبار اليوم:

رئيس الجمهورية يتوجه اليوم للقاهرة وقمة بين البشير والسيسي

إفادات مبشرة لوزيري نفط الخرطوم وجوبا حول إستئناف ضخ بترول الوحدة

أمريكا تفرض عقوبات على تاجر اسرائيلي يتاجر بالاسلحة في جنوب السودان

النيابة تفرج عن عاصم عمر بكفالة مالية ٢٥٠ ألف جنيه

قيادي بالوطني: سنتجاوز الأزمة الحالية

الوطن:

البرلمان يستدعي “قوش” ومدير الشرطة حول الاحتجاجات

قمة سودانية مصرية في القاهرة اليوم

انسحاب وزير ونواب من الحكومة والبرلمان

الانتباهة

تورط متنفذين ورأسماليين في اتجار بالبشرشلل تام يضرب الميناء الجنوبي..ضبط عصير مخلوط بمواد كحولية في العاصمةطقس المواجهة يلتهب بين”الوطني” و”الأمة” بـ”الانتباهةاستدعاء مدير جهاز الأمن ومدير الشرطة بالبرلماندخول مبيدات وأسمدة مهربة بـ”40″ مليون دولار سنويًا

الصيحة

قمة رئاسية بين البشير والسيسي بالقاهرة اليوم

الجمارك تتبرأ من استمرار حظر دخول منتجات مصرية للبلاد

الغرف التجارية: دخول أسمدة ومبيدات بقيمة”40″ مليون دولار

الصحة بالخرطوم: زيادة”80″ صنفًا جديدًا من الأدوية المنقذة للحياة مجانًا

رئيس مجلس الوزراء يخاطب مبادرة التعليم العالي للحل السياسي الشامل

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آخر لحظة

“آخر لحظة” تكشف تفاصيل زيارة البشير المفاجئة إلى مصر

الشعبي” لسنا مع “تسقط بس” أو “تعقد بس”

الحكومة تدفع”48″ مليون دولار مقدّمًا لتوفير الدقيق

الرئاسة: على الأئمة والدعاة” شد الحزام والجكة” لاستقرار البلاد

الوطني: تشكيل حكومة انتقالية سيفضي إلى تصفيات

شركة أسمنت: عدم سيطرة الحكومة على الأسواق وراء زيادة الأسعار

التيار

النفط توضح لـ”التيار” حقيقة المساعدات الخارجية

في زيارة خاطفة..البشير إلى القاهرة

نزيل بكوبر ينهي حياته شنقًا

ترحيل الإثيوبيين”الكومانتي” لمعسكر”الشجراب”

تصاعد التوتر السياسي في فنزويلا

نواب الأمة بقيادة مبارك الفاضل يكملون انسحابهم من الحكومة

الأخبار

قمة بين البشير والسيسي

الوطني يصف المهدي بالمتذبذب

نواب”أمة مبارك” يكملون انسحابهم من المجالس التشريعية

عبد المحمود: واثقون من إنهاء أزمة”بانغي”

والي غرب دارفور يحذر من خطورة العمليات التخريبية

السوداني

“المالية” تدفع “48” مليون دولار مقدمًا لإنتاج دقيق الخبز

“الجمارك”: جهات عرقلت تنفيذ قرار فك حظر السلع المصرية

ضبط شبكة تتجسس على البلاد لصالح جهات أمنية

البرلمان يستدعي قوش ومدير الشرطة بشأن الاحتجاجات.

