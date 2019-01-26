كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن زيادة (80) صنفاً جديداً لقائمة الأدوية المنقذة للحياة والتي توفرها الدولة مجاناً للمواطن، مؤكدًا علي إلتزام صندوق الإمدادات الطبية لتوفيرها جميع المستشفيات بالولايات.
وقال د. بابكر محمد علي مدير عام الوزارة في تصريحات صحفية، أن قائمة الأدوية المنقذة للحياة كانت (207) صنفاً من الأدوية وبعد زيادتها أصبحت (287)، مشيراً إلي أن الإمدادات الطبية إلتزمت بترحيل الأدوية مجاناً لكل فروعها بالولايات لضمان توحيد الأسعار وجودة المنتجات بالولايات.
وأوضح أن الأطفال ما دون الخامسة لديهم (40) صنفاً من الأدوية مجانية.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: زيادة 80 صنفًا من الدواء للمواطنين مجانًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.