الصحة: زيادة 80 صنفًا من الدواء للمواطنين مجانًا

كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن زيادة (80) صنفاً جديداً لقائمة الأدوية المنقذة للحياة والتي توفرها الدولة مجاناً للمواطن، مؤكدًا علي إلتزام صندوق الإمدادات الطبية لتوفيرها جميع المستشفيات بالولايات.

وقال د. بابكر محمد علي مدير عام الوزارة في تصريحات صحفية، أن قائمة الأدوية المنقذة للحياة كانت (207) صنفاً من الأدوية وبعد زيادتها أصبحت (287)، مشيراً إلي أن الإمدادات الطبية إلتزمت بترحيل الأدوية مجاناً لكل فروعها بالولايات لضمان توحيد الأسعار وجودة المنتجات بالولايات.

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وأوضح أن الأطفال ما دون الخامسة لديهم (40) صنفاً من الأدوية مجانية.