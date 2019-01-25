أمريكا تقدم عرضاً لباكستان مقابل مساعدتها لإنهاء الحرب فى أفغانستان

أعلن السناتور الجمهورى ليندسى جراهام، خلال زيارته إلى باكستان، أنه سيطالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالاجتماع مع رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان والرئيس الأفغانى أشرف غانى.

وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية، اليوم الخميس، أنه يعتقد أن يكون جراهام ناقش مع المسؤولين الباكستانيين مقترح عقد اتفاقية تجارة حرة فى مقابل مساعدة إسلام آباد لأفغانستان فى إنهاء الحرب الأفغانية.

وأشارت الصحيفة إلى قول جراهام "فى حال تمكنا من الذهاب إلى باكستان، ووضع اتفاقية تجارة حرة لجعل الباكستانيين يضغطون على حركة طالبان للجلوس على طاولة مفاوضات السلام ، فيمكنكم إنهاء الحرب فى أفغانستان".

وأشار جراهام إلى تطلع مسؤولين في البيت الأبيض إلى عقد اتفاقية التجارة الحرة مع باكستان واجتماع ترامب مع الرئيسين الأفغاني والباكستاني. وذكرت الصحيفة أن الاقتراح قد يُنفذ إذا كانت واشنطن راضية عن جهود باكستان في إيجاد تسوية للحرب الأفغانية.

يُشار إلى أن جراهام من الداعمين للوجود العسكري في أفغانستان ، فقد أثنى على موقف عمران خان من ضرورة المصالحة مع طالبان.