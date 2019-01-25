وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيرته النمساوية

ذكرت وزارة الخارجية النمساوية اليوم الخميس أن وزيرة الخارجية كارين كنايسل التقت فى دافوس نظيرها السعودى ابراهيم العساف. وأضاف الخارجية النمساوية ، فى بيان ، أن كنايسل والعساف تحدثا عن أسواق الطاقة وجهود المملكة العربية السعودية فى الإصلاح الاقتصادى وسبل حل النزاعات الإقليمية. وأشارت الى أن الوزيرين اتفقا على أهمية زيادة الحوار خاصة فى العالم الإسلامى.

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