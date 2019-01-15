عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة الثلاثاء 15 يناير 2019م

صحيفة أخبار اليوم:
- رئيس الجمهورية بنيالا : تغيير الحكومة عبر صناديق الانتخابات ونقر بوجود أزمة اقتصادية .
- تأكيد قيام امتحانات الشهادة السودانية في موعدها مارس القادم .
- جمارك مطار الخرطوم تعلن إبادة (١٠٠) ألف من الحبوب المخدرة .
- د.إبراهيم الصديق : تجمع المهنيين كيان وهمي .. وتحريف حديث الفاتح عز الدين محاولة لإغتياله معنوياً بعد حشد التأييد .
- السفير محمد عطا : وسائل التواصل لا تقيد حركتي بأمريكا ونعمل على تحقيق التطبيع الكامل مع واشنطن .
صحيفة الوطن:
- البشير: المظاهرات لن تغير الحكومة
- استقالات جماعية وسط شباب "الشعبي" على خلفية الاحتجاجات
- برطم: البلاغ ضدي محاولة يائسة لتكميم الأفواه
وكالة السودان للأنباء "سونا"
- البشير:البلد محروسة بأهلها
- ترتيبات لاجتماع فريق العمل المشترك مع الصين
- كبر يوجه بمتابعة قرار صندوق دعم التعليم
- قرار بتشكيل لجنة للمؤتمر العالمي للصمغ العربي
- بحث أوجه التعاون السوداني الأمريكي بمجالات البناءوالتشييد
- تنوير للنائب الاول بالأوضاع الأمنية بغرب دارفور
- الشعبي بشمال دارفور يؤكد تمسكه بالحوار الوطني
- وفد برلماني تركي يصل البلاد اليوم
- محمدعطا: وسائل التواصل لاتقيد حركتي بأمريكا
- البروفيسور راشد أحمد محمد حسين مدير جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا يلتقي وفد التعليم العالي الزائر من نيجيريا
- بحث أوجه التعاون السوداني الأمريكي بمجالات البناءوالتشييد
- والي الشمالية يؤكد استقرار انسياب السلع الأساسية
المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"
- وزارة العدل تدفع بأول مشروع للعون القانوني لمجلس الوزراء
- إنضمام قيادات جنوبية جديدة لإتفاق السلام بجنوب السودان
- وزارة التربية: إمتحانات الشهادة السودانية في موعدها مارس المقبل
- البشير: المظاهرات وأعمال التخريب لن تغير الحكومة
- وزير الدولة بوزارة الضمان: راضون عن ماقدم لبرنامج الحماية الإجتماعية في الموازنة
المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور
- وزير المالية والقوى العاملة محمد عبدالرحمن ابراهيم يضع ميزانية البرامج والاداء لهذا العام منضدة المجلس التشريعي
- مدير عام التربية والتوجيه حسن عبدالله عبدالرازق يتفقد سير الدراسة بالمدارس الحكومية والخاصة
- مفوض مفوضية العودة الطوعية واعادة التوطين يؤكد مضيهم في تنفيذ خيارات العودة الطوعية واعادة التوطين والدمج في المجتمع المحلي للنازحين واللاجئين
- منسق الدفاع الشعبي عبدالباقي موسي الطاهر يؤكد ان الدفاع الشعبي ماض في تحقيق الاهداف الكلية لحكومة الولاية لا سيما نفير الولاية والدورة المدرسية
- الاتحاد العام للطلاب بالولاية يكمل استعداداته لتدشين دعم الوجبة المدرسية اليوم الثلاثاء
شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض
- وزير الانتاج ممثل والي النيل الابيض يؤكد ان قوات الدفاع الشعبي اصبحت سند حقيقى فى دعم الاقتصاد وزيادة الانتاج والانتاجيه
- تشريعي ولاية النيل الابيض يواصل عقد جلساته الاربعاء والخميس في دورة الانعقاد السابعة
- محلية القطينة تضع خطة طموحه للعام 2019 تستوعب اكمال المشروعات الخدميه
هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور
- وزير البني التحتية والتنمية العمرانية يبحث مع شركة صادق ومشروع درء آثار الجفاف سبل تشييد وسفلتة الطرق الداخلية للفاشر .
- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية يؤكد اهتمام وزارته بقضايا العاملين وتخفيف أعباء المعيشة
- وزير التربية والتوجيه يخاطب فعاليات ملتقي منسقي المحليات الذي تنظمه المنسقية العامة للخدمة الوطنية .
- رئيس المجلس الأعلى للسلام الاجتماعي : من اولويات خطة المجلس لهذا العام تفعيل برنامج المصالحات المجتمعية
شبكة الشروق نت
- وفد صيني رفيع المستوى يصل الخرطوم الأسبوع المقبل
- البشير: سنوفر الوقود بموارد محلية ودعم إماراتي
- رئيس مجلس الوزراء يطمئن على الموقف الدوائي
- وزير الحكم الاتحادي يدعو لتوفير السلع الضرورية
شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان
- والي ولاية شمال كردفان يؤكد ان الزراعة القاطرة الاساسية لتحقيق أهداف النهضة
- لقاء مشتركة بين جامعة كردفان والصندوق القومي لرعاية الطلاب بشمال كردفان لعدد من القضايا
- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بشمال كردفان يؤكد تخفيف حد الفقر وزيادة الإنتاج لصغار المنتجين
- رئيس لجنة المالية والاقتصاد والزراعة بتشريعي كردفان تشيد بمؤسسات التمويل الاصغر
- معتمد محلية شيكان يدعو للتماسك بالقيم والاعراف المجتمعية
هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان
ـ مجلس الولاية التشريعي يواصل عقد جلساته ضمن دورة الانعقاد الثامنة ويستمع الى عدد من المسائل المستعجلة
ـ وزير التربية والتوجيه ممثل والي غرب كردفان يخاطب بمدينة النهود كرنفال تخريج مراكز النور لمحو الأمية الابجدية الذي اقامته الخدمة الوطنية بالتعاون مع وزارة التربية والتوجيه
ـ منسق الخدمة الوطنية بغرب كردفان: إن مشروع محو الأمية اخرج اكثر من اربعة عشرة الف من طائلة الامية الابجدية بالنهود للعامين 2017 -2018
ـ مدير الادارة العامة للتعليم بالنهود يكشف عن خطة محكمة للحد من ظاهرة تسرب التلاميذ واستيعاب الطلاب اليافعين والنازحين
ـ مساعد مدير دائرة غابات محليتي الاضية وغبيش يقول إن ادارته عملت على نثر كميات كبيرة من البذور المختلفة لتحقيق شعار ولاية خضراء لسودان اخضر
أخبار قناة الملاعب
- دوري الدرجة الوسيطة : النهضة ربك والمريخ كوستي يتعادلان بهدف لكل بإستاد ربك
- في كأس السودان : الكمال الكاملين يتغلب على حي الوادي نيالا بهدفين باستاد الكاملين
- تأهل الرابطة كوستي وحي العرب بورتسودان والأهلي مروي والأهلي الخرطوم وهلال كادوقلي للمرحلة الثالثة من البطولة
- الكفاح الحواتة والتاكا كسلا يتعادلان سلبياً في الدوري التاهيلي للممتاز
- منتخب الشباب يلتقي منتخب شباب حلفا الجديدة عصر اليوم باستاد حلفا
سحر البيان:
- رئيس الجمهورية عازمون علي اجراء عملية انتخابية نموذجية في ٢٠٢٠
- البشير : الشعب السوداني فقط هو من يملك حق تغيير الحكومة عبر صناديق الانتخابات وليس التظاهرات والتخريب
- رئيس الجمهورية : الشباب هم مستقبل السودان فعليهم المحافظة عليه وعدم تخريبه او تدميره
- البشير : البلد محروسة بأهلها
- تنوير للنائب الاول بالأوضاع الأمنية بغرب دارفور
- وزير الصناعة يصدر قرار بتشكيل لجنة للمؤتمر العالمي للصمغ العربي
- محمد عطا: الحركات الصبيانية لن تقيد حركتي بأمريكا
- توقيع اتفاقية اطارية بين الهلال الأحمر السوداني والقطري
- رئيس مكتب سلام دارفور يشهد التوقيع على اتفاقية انشاء راديو ( الدنقا ) صوت سلام دارفور
- وزارة التخطيط العمراني : (30) مشروع ضمن خطة الوزارة للعام 2019م
- الارصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة بالبلاد
كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة الثلاثاء 15 يناير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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