عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة الثلاثاء 15 يناير 2019م

صحيفة أخبار اليوم:

- رئيس الجمهورية بنيالا : تغيير الحكومة عبر صناديق الانتخابات ونقر بوجود أزمة اقتصادية .

- تأكيد قيام امتحانات الشهادة السودانية في موعدها مارس القادم .

- جمارك مطار الخرطوم تعلن إبادة (١٠٠) ألف من الحبوب المخدرة .

- د.إبراهيم الصديق : تجمع المهنيين كيان وهمي .. وتحريف حديث الفاتح عز الدين محاولة لإغتياله معنوياً بعد حشد التأييد .

- السفير محمد عطا : وسائل التواصل لا تقيد حركتي بأمريكا ونعمل على تحقيق التطبيع الكامل مع واشنطن .

صحيفة الوطن:

- البشير: المظاهرات لن تغير الحكومة

- استقالات جماعية وسط شباب "الشعبي" على خلفية الاحتجاجات

- برطم: البلاغ ضدي محاولة يائسة لتكميم الأفواه

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- البشير:البلد محروسة بأهلها

- ترتيبات لاجتماع فريق العمل المشترك مع الصين

- كبر يوجه بمتابعة قرار صندوق دعم التعليم

- قرار بتشكيل لجنة للمؤتمر العالمي للصمغ العربي

- بحث أوجه التعاون السوداني الأمريكي بمجالات البناءوالتشييد

- تنوير للنائب الاول بالأوضاع الأمنية بغرب دارفور

- الشعبي بشمال دارفور يؤكد تمسكه بالحوار الوطني

- وفد برلماني تركي يصل البلاد اليوم

- محمدعطا: وسائل التواصل لاتقيد حركتي بأمريكا

- البروفيسور راشد أحمد محمد حسين مدير جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا يلتقي وفد التعليم العالي الزائر من نيجيريا

- بحث أوجه التعاون السوداني الأمريكي بمجالات البناءوالتشييد

- والي الشمالية يؤكد استقرار انسياب السلع الأساسية

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- وزارة العدل تدفع بأول مشروع للعون القانوني لمجلس الوزراء

- إنضمام قيادات جنوبية جديدة لإتفاق السلام بجنوب السودان

- وزارة التربية: إمتحانات الشهادة السودانية في موعدها مارس المقبل

- البشير: المظاهرات وأعمال التخريب لن تغير الحكومة

- وزير الدولة بوزارة الضمان: راضون عن ماقدم لبرنامج الحماية الإجتماعية في الموازنة

المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

- وزير المالية والقوى العاملة محمد عبدالرحمن ابراهيم يضع ميزانية البرامج والاداء لهذا العام منضدة المجلس التشريعي

- مدير عام التربية والتوجيه حسن عبدالله عبدالرازق يتفقد سير الدراسة بالمدارس الحكومية والخاصة

- مفوض مفوضية العودة الطوعية واعادة التوطين يؤكد مضيهم في تنفيذ خيارات العودة الطوعية واعادة التوطين والدمج في المجتمع المحلي للنازحين واللاجئين

- منسق الدفاع الشعبي عبدالباقي موسي الطاهر يؤكد ان الدفاع الشعبي ماض في تحقيق الاهداف الكلية لحكومة الولاية لا سيما نفير الولاية والدورة المدرسية

- الاتحاد العام للطلاب بالولاية يكمل استعداداته لتدشين دعم الوجبة المدرسية اليوم الثلاثاء

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

- وزير الانتاج ممثل والي النيل الابيض يؤكد ان قوات الدفاع الشعبي اصبحت سند حقيقى فى دعم الاقتصاد وزيادة الانتاج والانتاجيه

- تشريعي ولاية النيل الابيض يواصل عقد جلساته الاربعاء والخميس في دورة الانعقاد السابعة

- محلية القطينة تضع خطة طموحه للعام 2019 تستوعب اكمال المشروعات الخدميه

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هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور

- وزير البني التحتية والتنمية العمرانية يبحث مع شركة صادق ومشروع درء آثار الجفاف سبل تشييد وسفلتة الطرق الداخلية للفاشر .

- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية يؤكد اهتمام وزارته بقضايا العاملين وتخفيف أعباء المعيشة

- وزير التربية والتوجيه يخاطب فعاليات ملتقي منسقي المحليات الذي تنظمه المنسقية العامة للخدمة الوطنية .

- رئيس المجلس الأعلى للسلام الاجتماعي : من اولويات خطة المجلس لهذا العام تفعيل برنامج المصالحات المجتمعية

شبكة الشروق نت

- وفد صيني رفيع المستوى يصل الخرطوم الأسبوع المقبل

- البشير: سنوفر الوقود بموارد محلية ودعم إماراتي

- رئيس مجلس الوزراء يطمئن على الموقف الدوائي

- وزير الحكم الاتحادي يدعو لتوفير السلع الضرورية

شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان

- والي ولاية شمال كردفان يؤكد ان الزراعة القاطرة الاساسية لتحقيق أهداف النهضة

- لقاء مشتركة بين جامعة كردفان والصندوق القومي لرعاية الطلاب بشمال كردفان لعدد من القضايا

- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بشمال كردفان يؤكد تخفيف حد الفقر وزيادة الإنتاج لصغار المنتجين

- رئيس لجنة المالية والاقتصاد والزراعة بتشريعي كردفان تشيد بمؤسسات التمويل الاصغر

- معتمد محلية شيكان يدعو للتماسك بالقيم والاعراف المجتمعية

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

ـ مجلس الولاية التشريعي يواصل عقد جلساته ضمن دورة الانعقاد الثامنة ويستمع الى عدد من المسائل المستعجلة

ـ وزير التربية والتوجيه ممثل والي غرب كردفان يخاطب بمدينة النهود كرنفال تخريج مراكز النور لمحو الأمية الابجدية الذي اقامته الخدمة الوطنية بالتعاون مع وزارة التربية والتوجيه

ـ منسق الخدمة الوطنية بغرب كردفان: إن مشروع محو الأمية اخرج اكثر من اربعة عشرة الف من طائلة الامية الابجدية بالنهود للعامين 2017 -2018

ـ مدير الادارة العامة للتعليم بالنهود يكشف عن خطة محكمة للحد من ظاهرة تسرب التلاميذ واستيعاب الطلاب اليافعين والنازحين

ـ مساعد مدير دائرة غابات محليتي الاضية وغبيش يقول إن ادارته عملت على نثر كميات كبيرة من البذور المختلفة لتحقيق شعار ولاية خضراء لسودان اخضر

‏ أخبار قناة الملاعب

- دوري الدرجة الوسيطة : النهضة ربك والمريخ كوستي يتعادلان بهدف لكل بإستاد ربك

- في كأس السودان : الكمال الكاملين يتغلب على حي الوادي نيالا بهدفين باستاد الكاملين

- تأهل الرابطة كوستي وحي العرب بورتسودان والأهلي مروي والأهلي الخرطوم وهلال كادوقلي للمرحلة الثالثة من البطولة

- الكفاح الحواتة والتاكا كسلا يتعادلان سلبياً في الدوري التاهيلي للممتاز

- منتخب الشباب يلتقي منتخب شباب حلفا الجديدة عصر اليوم باستاد حلفا