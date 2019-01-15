تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الأخبار * البشير: أعترفنا بالأزمة والمعالجة لا تتم بالتخريب * الشعبي يجري مشاورات مع شباب استقالوا من الحزب * جولة للأخبار في دارفور تكشف عن أنخفاض نسبة المواليد صحيفة مصادر * البشير المظاهرات وأعمال التخريب لن تسقط الحكومة * عائشة الغبشاوي: المأسونية تزيد جر السودان الى الخلف صحيفة التيار * تفاقم أزمة مرتبات الدبلوماسيين والوزير يتدخل * أحزاب تتجه لمقاضاة (الوطني) على خلفية تصريحات طه وعزالدين * البشير: سنغرق البنوك بالسيولة * نواب يشكلون هيئة دفاع عن برطم صحيفة السوداني * الرئيس: لن نسلم السلطة لـ”كيانات وهمية” وتعاون إماراتي لتوفير الوقود * (50) من رجال الأعمال السودانيين يزورون أمريكا منتصف فبراير * وزيرة التربية: امتحانات الشهادة الثانوية في موعدها صحيفة المجهر * الرئيس من “نيالا”: الحكومة لا تتغير بتظاهرة ولن نسمح بالتخريب Advertisements * تنقلات واسعة في وزارة الخارجية و”دهب” أبرز المشرحين لمنصب الوكيل صحيفة آخر لحظة * البشير يزور (4) ولايات ويعلن إغراق البنوك بالسيولة * وزير الثروة الحيوانية: (الحمدلله ماعندنا صفوف للحوم) * برطم يسخر من مقاضاة الوطني ونواب يتضامون معه صحيفة الأهرام * البشير: الحكومة لن “تتغير” بالمظاهرات وأعمال التخريب * محمد عطا: التحركات “الصبيانية” لن تحد من تحركاتي بواشنطن صحيفة الرأي العام * البشير: المظاهرات لن تسقط الحكومة (والبلد محروسة بأهلها) * الصحة: تهيئة المستشفيات الكبرى بغرض استقبال اطباء زائرين لأجراء العمليات المعقدة صحيفة الدار * بله الغائب بزور الدار وينفي شائعة حديثه حول البشير والثوار * قلت مراراً وتكراراً ان البشير سوف يحكم لمدة 31 سنو وخمسة وعشرين يوماً * إعادة زوجة وشاب كانا في طريقهما لخارج السودان * مدعي الزواج من فتاة عن طريق الوحي يدعي عقد قرانه بالسماء * إدارة جمارك مطار الخرطوم تبيد (100) الف من الحبوب المخدرة * اليوم لطلاب الشهادتين: أمتحان اللغة العربية للأساس واللغة الإنجليزية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء 15 يناير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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