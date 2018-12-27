مولودية الجزائر يطلب خدمات لاعب المريخ محمد عبد الرحمن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تقدم نادي مولودية الجزائر بطلب رسمي لنادي المريخ يطلب فيه خدمات اللاعب محمد عبد الرحمن هداف البطولة العربية وكشفت متابعات كفرووتر الدقيقة ان اللاعب لديه عقودات من اندية الجزيرة الاماراتي والكويت الكويتي بجانب عرض من النصر السعودي ويتوقع ان يعقد مجلس المريخ خلال الساعات القليلة المقبلة اجتماعا مهما يناقش فيه العروض التي تلقاها اللاعب

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