أخبار السودان اليوم

اطلع رئيس مجلس الوزراء القومي، محمد طاهر ايلا، على التحضيرات لاجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين السودان وقطر، على مستوى رئيسي وزراء البلدين في دورتها الخامسة المزمع قيامها في العاصمة القطرية الدوحة في الـ25 من الشهر الجاري. وأوضح وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد، في تصريحات صحفية عقب لقائه رئيس الوزراء يوم الثلاثاء بمكتبه بمجلس الوزراء، ......
رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالإنابة بالبرلمان “متوكل محمود” يكشف الحقائق حول وفد الكونغرس الأمريكي
دار جدل كثيف خلال اليومين الماضيين حول زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة رئيس لجنة الحريات قس بلراكس الى البلاد، حيث ذهب البعض الى ان الوفد ليس رسميا وإنما هي زيارة فردية بتنظيم من مركز، فيما كثرت الأقاويل فهناك من رأى ان الوفد مكون من سيناتور واحد فضلاً عن زوجته ومساعده وهناك من شكك أصلا ......
الأمم المتحدة تشيد بجهود السودان في السلام بالإقليم
أشادت الأمم المتحدة عبر أمينها العام أنطونيو غوتيرس، بجهود السودان لتحقيق السلام في الإقليم من خلال رعايته خلال العام الحالي لمفاوضات السلام بين الفرقاء والتي أفضت للتوصل لاتفاق سلام في دولتي جنوب السودان وأفريقيا الوسطى. وأشاد غوتيرس خلال لقائه مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمر دهب، بمناسبة انتهاء فترة عمله، بالجهد الكبير ......
بالفيديو : أمريكية تتغنى بأغنية البنات السودانية (حبيبي تعال) بالعربي والانجليزي ورواد المواقع يصفونها بالمضحكة
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيديو أغنية لفنانة – أفاد عنوان الفيديو بأنها فتاة أمريكية- حيث كانت تؤدي أغنية باللغة العربية المكسرة مع بعض الكلمات الانجليزية ، حيث تم وصفها بالأغنية المضحكة حسب طريقة الأداء. الأغنية التي لفتت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي تشير كلماتها ولحنها إلى إنها الأغنية السودانية التي تنتمي لنوع أغنيات ......
اتفاق بين الخرطوم وجوبا لفتح المعابر الحدودية
اتفق السودان ودولة جنوب السودان من خلال اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية التي اجتمعت بالخرطوم، على فتح المعابر المتفق عليها على الحدود بين البلدين خلال شهر، بجانب تفعيل المنطقة الآمنة منزوعة السلاح في الشريط الحدودي. واستعرض اجتماع اللجنة الذي عقد يوم الإثنين، تقرير آلية المراقبة المشتركة، بالإضافة إلى مراجعة موقف التنفيذ لأجندة الاجتماع السابق والذي ......
الدولار يرتفع مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء ليوم الثلاثاء
إرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني يوم الثلاثاء في أسواق المال والأعمال بالخرطوم، مقارنة مع يوم الإثنين وذلك للتعامل بالشيكات والتحويلات الفورية والتعاملات النقدية . يوم الثلاثاء 19 مارس 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 70.00 جنيهاً بينما أصبح الريال ......
محكمة كسلا تقضي بالسجن “المؤبد” على (12) من مهربي البشر
قضت المحكمة المختصة بقضايا التهريب والاتجار بالبشر بكسلا برئاسة مولانا راشد محمد الحسن، بالسجن (20) عاماً ( مؤبد) في مواجهة (12) من مهربي البشر تم ضبطهم في قضية إحتجاز أجانب بغية الحصول على فدية من ذويهم نهاية العام الماضي، فيما قامت بتحويل أحد المتهمين لمحكمة الاسرة والطفل. وقالت مصادر نيابية بحسب (المركز السوداني للخدمات ......
وصول شحنة نقود بقيمة (1,2) مليار جنيه تمت طباعتها بالخارج
وصلت إلى البلاد عبر الخطوط الإماراتية شحنة جديدة من النقود التي تمت طباعتها بالخارج وتبلغ مليار و200 مليون جنيه من فئة المائة جنيه. وتوقعت مصادر حكومية مطلعة بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) وصول شحنة أخرى تبلغ (2) مليار و500 مليون جنيه لاحقاً عبر مطار الخرطوم بعد الفراغ من طباعتها، وهو ما يسهم في ......
دعم تركي لمركز “ام حراز” لمعالجة أعطال “الشبكة”
انطلقت بالعاصمة الخرطوم، يوم الثلاثاء، اجتماعات اللجنة الفنية العليا المشتركة بين السودان وتركيا في مجال الكهرباء. وأعلن الجانب التركي عن تقديم الدعم الفني اللازم لمركز ام حراز للتدريب وتمكينه بكافة المناهج الخاصة بسرعة معالجة الأعطال بشبكة التوزيع. وقال مدير الإدارة العامة للتخطيط والسياسات بالشركة القابضة م. علي عبدالرحمن، إن الاجتماعات تهدف لتطوير جانب بناء ......
الحكومة تقّلل من إجتماعات قوى “نداء السودان” بباريس
قّللت الحكومة من إجتماعات قوي نداء السودان المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس، في وقت قالت فيه إن قضايا البلاد لن تحل إلا عبر الحوار. وقال حسن إسماعيل وزير الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة في تصريح بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن الحكومة ترغب في أن تسهم المعارضة بكل مكوناتها في حلول القضايا الوطنية، مبيناً ......
يوسف يدعو العمال لعدم الالتفات لدعوات الخارج
قال رئيس اتحاد عمال السودان م. يوسف عبدالكريم، إن تجمع المهنيين يعتبر كياناً غير شرعي، داعياً العاملين في الدولة لمواصلة أعمالهم دون الالتفات لأي دعوات واردة من خارج السودان لأي شكل من أشكال التوقف عن العمل. وقال رئيس الاتحاد، بحسب وكالة السودان للأنباء، إن قطاع الحرفيين تنظيم نقابي قوي يعمل على إدخال الناس في ......
"صحة الخرطوم" تكشف تفاصيل جديدة بشأن "الإندومي"
قالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، إن تحذير خبيرة التغذية بالوزارة، من الافراط في تناول “الإندومي” هو رأي شخصي. وأضافت الوزارة في تعميم صحفي اليوم ......
النائب الأول يوجه بالإسراع في تنفيذ مشروع مياه القضارف
وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن عوض بن عوف، بالإسراع في تنفيذ مشروع مياه ولاية القضارف، وأكد دعم الدولة للولاية بما يمكّنها من ......
شحنة نقود بقيمة "1,2" مليار جنيه تصل الخرطوم
قالت مصادر في الحكومة السودانية أن شحنة نقود بلغت مليار ومائتي مليون جنيه تمت طباعتها في الخارج وصلت البلاد اليوم الثلاثاء عبر الخطوط الإماراتية....
واشنطن بوست: الكونغرس ضاق ذرعا من دعم ترامب لـ”ابن سلمان”… وهذا ما يخطط له
الخليج 365: قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في افتتاحية لها، إنه إذا فشل الكونغرس في إعمال سلطات الحرب وإجبار ترامب على وقف الدعم الأميركي للسعودية والإمارات في حربهما باليمن فإنه يتعين على المشرعين اتباع تشريع أكثر شمولا. وأضافت الصحيفة أن الكونغرس الأميركي يستطيع توجيه توبيخ آخر إلى الرئيس دونالد ترامب على ولائه ودعمه لولي العهد […]...
وزير الخارجية الروسي لافروف: نعارض أي تدخل خارجي في الجزائر
الخليج 365: أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، عن رفض بلاده لأي تدخل خارجي في شؤون الجزائر، مشيرا إلى أن موسكو تراقب عن كثب تطورات الأوضاع في الجزائر. موسكو- سبوتنيك. وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، في موسكو: “نتابع تطورات الأوضاع في الجزائر باهتمام ونحن ضد أي تدخل […]...
تفاصيل اجتماع فائز السراج وقائد “أفريكوم” وسفير أمريكا في ليبيا
الخليج 365: استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، الجنرال توماس والدهاوسير قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، والسفير بيتر بودي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا. تأتي الزيارة في إطار نهج التشاور المنتظم، الذي أقره البلدان حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وبحسب بيان للمجلس الرئاسي نشر على […]...
جون بولتون يهدد فنزويلا بتدخل عسكري “لتسريع مغادرة مادورو”
الخليج 365: هدد مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، باحتمال تدخل واشنطن من أجل ضمان تقديم استقالته. وقال بولتون خلال مقابلة مع قناة “Fox Business” مجيبا عن سؤال حول ما إذا كانت أمريكا ستقوم بعمليات في فنزويلا “لتسريع مغادرة مادورو”: هناك الكثير من الأشياء التي تحدث. من الواضح أنني […]...
رئيسة وزراء نيوزيلندا: مرتكب المذبحة سيواجه كل قوة القانون
الخليج 365: قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا إن مرتكب مذبحة المسجدين الجمعة الماضية، سيواجه كل قوة القانون. ووعدت جاسيندا أرديرن، اليوم الثلاثاء، بألا تلفظ أبدا اسم مرتكب المذبحة، وذلك في كلمتها أمام البرلمان، حسب صحيفة “STUFF” النيوزيلندية. وافتتحت جاسيندا الجلسة بقولها “السلام عليكم” باللغة العربية. وتابعت أرديرن أن المتهم “إرهابي، متطرف، مجرم، لكنه، عندما أتكلم سيكون […]...
وفد برلماني إلى الولايات المتحدة الامريكية لشرح جهود السودان في مكافحة الارهاب
يغادر الخرطوم وفدا يضم اعضاء برلمانيين ومنظمات مجتمع مدني الى الولايات المتحدة الامريكية في الاول من ابريل القادم لعقد لقاءات مع مؤسسات امريكية ......