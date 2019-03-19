أخبار السودان اليوم

الخليج 365: أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، عن رفض بلاده لأي تدخل خارجي في شؤون الجزائر، مشيرا إلى أن موسكو تراقب عن كثب تطورات الأوضاع في الجزائر. موسكو- سبوتنيك. وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، في موسكو: “نتابع تطورات الأوضاع في الجزائر باهتمام ونحن ضد أي تدخل […]...

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