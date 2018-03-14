مشاهدة مباراة برشلونة وتشيلسي اليوم الأربعاء 14-3-2018 دوري أبطال أوروبا

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صنعاء - بواسطة أحمد ابو اليزيد - نقدم الخليج 365 اليوم خدمة مشاهدة مباراة برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي بث مباشر اليوم الأربعاء 14-3-2018 في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وحصري عبر قناة بي إن سبورتسbeIN SPORTS.

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حيث يلتقي برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي في البطولة دوري أبطال أوروبا، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1، الملعب : الكامب نو، المعلق : رؤوف خليف .

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موعد مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اون لاين اليوم 22.45 ظهراً بتوقيت السعودية، والـ 21.45 ظهرا بتوقيت مصر، موعد مباراة برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي اليوم الأربعاء 14-3-2018 دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة.

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