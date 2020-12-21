شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز بالكحلى والاتحاد الليبى بالأحمر فى مواجهة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر الاجتماع الفنى لمباراة بيراميدز والاتحاد الليبى فى دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، عن ارتداء بيراميدز اللون الكحلي الكامل فيما يرتدي حارسه الأصفر الكامل، ويرتدي صاحب الأرض اللون الأحمر الكامل وحارسه يظهر باللون السماوي.

ويحل بيراميدز ضيفا في الخامسة من مساء الثلاثاء مع نظيره الاتحاد الليبي بملعب استاد الإسكندرية الرياضي في بداية مشوار الفريق بالبطولة التي حل النادي وصيفا بنسختها السابقة.

وخلال الاجتماع الفني تم التأكيد على الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا وكذلك التغييرات الخمسة والوقت الخاص بتناول المشروبات خلال شوطي اللقاء.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، محمد صلاح مدير فريق الكرة ووليد مهدي مدير المباريات وشريف جمال مدير العلاقات العامة، والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي.

وتضم قائمة بيراميدز للمباراة كلاً من..